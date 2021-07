Eind oktober 2020 namen we het Deceuninck-aandeel weer op in de voorbeeldportefeuille. Sindsdien is de koers verdubbeld.

Het aandeel van Deceuninck staat op plaats vier in het lijstje van de sterkste stijgers op Euronext Brussel in de eerste zes maanden van dit jaar. Het realiseerde een koersstijging van 52,8 procent en een return (koerswinst + dividend) van 54,7 procent. Het is een beurstopper en een uitblinker in de voorbeeldportefeuille. We pikten het aandeel tijdig op, zodat het rendement zowat 100 procent bedraagt. Onze motivering was enkele maanden geleden dat het sterkte management niet werd weerspiegeld in de waardering. Bovendien was er de Green Deal van de Europese Unie, die ook heel wat middelen zou vrijmaken voor de renovatie van gebouwen. Dat moet de komende jaren een boost geven aan de omzet en de winst. Heel veel nieuws over het bedrijf was er de voorbije maanden niet. Het belangrijkste was de aankondiging dat Deceuninck na dit seizoen stopt met de wielersponsoring van de wielerploeg van Patrick Lefevere met toppers als Alaphilippe, Asgreen en Evenepoel. Daarnaast was er het feit dat de participatie van de historische aandeelhouder Sofina onder 5 procent is gezakt. De producent van pvc-ramen en -profielen is de jongste jaren niet zo consequent in zijn rapportering. Nog niet zo lang geleden ging de kwartaalrapportering op de schop, maar vorig jaar kregen we toch enkele interim-updates met de boodschap dat de impact van de coronacrisis goed meeviel. Het feit dat we tijdens het tweede kwartaal geen tussentijdse update hebben gekregen over het eerste kwartaal, betekent wellicht dat de analisten in hun omzet- en winstverwachtingen er deze keer dichterbij zitten en dat een positieve winstwaarschuwing niet nodig was. Het wordt wachten tot 17 augustus om inzicht te krijgen in de gang van zaken bij Deceuninck tijdens het eerste halfjaar en of de straffe prestatie van vorig jaar een vervolg krijgt. Topman en referentieaandeelhouder Francis Van Eeckhout kon heel trots zijn op de jaarresultaten van 2020. De beoogde ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 15 procent werd benaderd. Met dank aan het economische herstel na de duik in het tweede kwartaal in West-Europa en Turkije en een versteviging van de marktpositie in Noord-Amerika, maar vooral dankzij enkele initiatieven waarmee de kosten stevig konden worden aangepakt. De jaaromzet kwam uit op 642 miljoen euro (+1,3%) of 8 miljoen meer dan de 633,8 miljoen euro van 2019. Voor dit jaar mikt de analistenconsensus op een omzet van 700 miljoen euro. De aangepaste ebitda klom van 60,6 miljoen euro in 2019 naar 86 miljoen euro (+42%). De ebitda-marge liep op van 9,6 procent in 2019 naar 13,4 procent in 2020. Voor dit jaar ligt de gemiddelde analistenverwachting op een ebitda van 90,7 miljoen euro en een nettowinst in de buurt van 29 miljoen euro. Vorig jaar is Deceuninck erin geslaagd de netto financiële schuld fors af te bouwen van 140 miljoen euro in 2019 naar 55,5 miljoen euro eind 2020. Het management schat dat 15 tot 20 miljoen euro van de schuldenafbouw een gevolg is van een uitzonderlijk laag werkkapitaal. Dat zal dit jaar waarschijnlijk niet houdbaar zijn. ConclusieEind oktober 2020 namen we het Deceuninck-aandeel weer op in de voorbeeldportefeuille. Sindsdien is de koers verdubbeld. Nochtans is het aandeel nog niet duur gewaardeerd tegen 1,4 keer de boekwaarde en een verwachte ev/ebitda-verhouding van 6 voor 2021. Wie zien het aandeel de komende maanden verder herstellen richting 3,5 euro. We blijven bij ons positieve advies en houden het aandeel in de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 3,05 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 420,7 miljoen euroK/w 2020: Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +128%Koersverschil sinds jaarbegin: +58%Dividendrendement: 1,6%