Het management van Deceuninck heeft zich vorig jaar kunnen bewijzen.

Meer nog dan in goede jaren kan een managementteam zijn kwaliteiten tonen in moeilijke jaren. De bedrijfsleiding van Deceuninck heeft de test in 2020 met brio doorstaan. Enkele maanden geleden namen we het aandeel in de voorbeeldportefeuille op met het argument dat de sterkte van het management toen niet werd weerspiegeld in de waardering. De producent van pvc-ramen en -profielen kon niet wachten om het uitstekende nieuws te melden en stuurde al midden januari voorlopige jaarcijfers uit. Die bevestigen al het goeds van de halfjaarresultaten en de tradingupdate na het derde kwartaal. Rekening houdend met de coronacrisis heeft Deceuninck vorig jaar een sterke prestatie neergezet. De definitieve cijfers volgen op 25 februari.De topman en referentie-aandeelhouder, Francis Van Eeckhout, zal wel heel trots zijn, want Deceuninck wist zijn beoogde ebitda-marge (bedrijfskasstroom/omzet) van 15 procent te benaderen. Met dank aan het economische herstel na de duik in het tweede kwartaal in West-Europa en Turkije en een verdere versteviging van de marktpositie in Noord-Amerika, maar vooral dankzij initiatieven om de kosten stevig aan te pakken.In de eerste zes maanden was er nog een omzetverlies van 7,4 procent, van 312,5 naar 289,2 miljoen euro, maar de jaaromzet landde op 642 miljoen euro, 8 miljoen (+1,3%) meer dan in 2019. Nog sterker is de ontwikkeling van de winstgevendheid. De aangepaste ebitda klom van 60,6 miljoen euro in 2019 naar 82 à 86 miljoen euro, een toename van circa 40 procent. De ebitda-marge zal oplopen van 9,6 procent naar om en bij 13 procent. Zo is Deceuninck erin geslaagd de netto financiële schuld op jaarbasis fors af te bouwen, van 140 miljoen euro in 2019 naar 55 à 60 miljoen euro eind 2020. Dat is een krachttoer. Deceuninck verkocht daarvoor 7,5 procent van de aandelen van de op de beurs fors gestegen Turkse dochter Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS tegen zeer mooie koersen. Het management schat dat 15 tot 20 miljoen euro van de schuldenafbouw een gevolg is van een uitzonderlijk laag werkkapitaal, en dat zal waarschijnlijk dit jaar niet houdbaar zijn. Het management van Deceuninck heeft zich kunnen bewijzen vorig jaar. We namen het aandeel van Deceuninck pas eind oktober op in de voorbeeldportefeuille, en sindsdien is de koers met ruim 60 procent gestegen. Nochtans is het aandeel absoluut nog niet duur gewaardeerd, tegen 1,2 keer de boekwaarde en een verwachte verhouding ev (ondernemingswaarde)/ebitda (bedrijfskasstroom) van 5,5 voor 2021. Wie zien het aandeel de komende maanden voort herstellen richting 3 euro. We blijven bij ons positieve advies en houden het aandeel in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 2,46 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 336,5 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: 40Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: +20%Dividendrendement: -