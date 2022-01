Deere&Company blijft de markt verrassen met beter dan verwachte resultaten

De grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen heeft het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 30 oktober) afgesloten. Vorig jaar hing de coronacrisis ook bij Deere als een donkere schaduw over de onderneming. Maar het afgelopen boekjaar, met veel hogere landbouwprijzen, stond in het teken van een fors herstel. De resultaten over het vierde kwartaal (begin augustus tot eind oktober) zijn eind november bekendgemaakt en laten dat duidelijk zien.Deere haalde in het afgelopen kwartaal 75,2 procent van de omzet uit de landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten komen uit materialen voor de bouw en de bosbouw. Daarnaast is er ook een financiële poot, voor de verhuur en de leasing van vooral landbouwvoertuigen. Het aandeel van de landbouwactiviteiten is gezakt door de overname van de Duitse Wirtgen Group, de duurste overname uit de geschiedenis van Deere. De Duitsers zijn gespecialiseerd in machines voor wegenbouw, het mixen van asfalt, enzovoort. Daarmee wordt de afhankelijkheid van de zeer cyclische landbouw afgebouwd. Het vierde kwartaal leverde een 16 procent hogere omzet op van 11,327 miljard dollar, tegenover 9,371 miljard dollar in dezelfde periode in 2020. Dat cijfer kwam ook 8,5 procent boven de analistenconsensus uit. De winst per aandeel kende een nog forsere toename en kwam 5,6 procent boven de gemiddeldeanalistenverwachting uit. De winst per aandeel landde op 4,12 dollar, tegenover 2,39 dollar in het vierde kwartaal van het boekjaar 2019-2020. Dat is een toename met liefst 69 procent. De analistenconsensus lag slechts op 3,90 dollar per aandeel. Een sterke verdere toename van de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) in alle divisies verklaart de sprong voorwaarts van de winst versus de omzet in het vierde kwartaal. De jaaromzet bereikte een recordhoogte van 44,024 miljard dollar. Dat is een stijging met 24 procent tegenover 35,54 miljard dollar voor het boekjaar 2019-2020. De grootste sprong gebeurde in het eerste deel van het boekjaar, toen nog kon worden vergeleken met de periode van de zware economische impact van de covid-19-pandemie. De bedrijfsleiding begon het boekjaar met een winstprognose in de vork van 4,6 tot 5 miljard dollar. De winst maakte uiteindelijk een spectaculaire sprong van 117 procent, van 2,751 naar 5,963 miljard euro. De winst per aandeel springt van 8,69 naar 18,99 dollar. Voor het begin november gestarte boekjaar 2021-2022 voelt het management zich comfortabel om circa 20 procent omzetgroei in het vooruitzicht te stellen voor de landbouwactiviteiten en 10 tot 15 procent voor de bouw- en bosbouwactiviteiten. Dat brengt analisten ertoe een gemiddelde omzetverwachting van 47,6 miljard dollar voor het nieuwe boekjaar voorop te stellen, een toename met 20 procent tegenover het voorbije boekjaar. De bedrijfsleiding voorspelt een winst van 6,5 à 7 miljard dollar, of een toename met 13 procent. Dat is een nieuwe recordwinst. De analistenconsensus staat op een winst per aandeel van 22,15 dollar, of een stijging met 17 procent. ConclusieDe koers klom in de loop van 2021 naar historische recordniveaus, zelfs even tot 400 dollar. De afgelopen maanden is er eerder sprake van een plafonnering, weliswaar op een hoog niveau. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 16,5 keer voor het lopende boekjaar en tegen de verhouding van de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 13,5 voor het lopende boekjaar vinden we het aandeel correct gewaardeerd. Vandaar het neutrale advies. Maar het management kan ons aangenaam verrassen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 364,28 dollarTicker: DE USISIN-code: US2441991054Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 112,7 miljard dollarK/w 2021: 19Verwachte k/w 2022: 16,5Koersverschil 12 maanden: +20%Koersverschil sinds jaarbegin: +6%Dividendrendement: 1,1%