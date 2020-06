Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2019-2020 (afsluitdatum 30/10) al over halfweg. De resultaten over het tweede kwartaal (begin februari tot eind april) zijn eind mei bekendgemaakt en laten duidelijk een impact zien van de coronacrisis.

Die komt boven op de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waardoor de prijzen voor landbouwgewassen daalden en de Amerikaanse boeren vorig jaar hun inkomen zagen teruglopen. Deere & Company, opgericht in 1837, deed het wel minder slecht dan de eigen prognose en de analistenverwachtingen.

...

Die komt boven op de handelsoorlog tussen de Verenigde Staten en China, waardoor de prijzen voor landbouwgewassen daalden en de Amerikaanse boeren vorig jaar hun inkomen zagen teruglopen. Deere & Company, opgericht in 1837, deed het wel minder slecht dan de eigen prognose en de analistenverwachtingen. In het afgelopen kwartaal kwam 64 procent van de omzet van de groep uit de landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten komen uit materialen voor de bouw en de bosbouw. Daarnaast is er ook een financiële poot, die zich bezighoudt met de verhuur en de leasing van vooral landbouwvoertuigen. Het aandeel van de landbouwactiviteiten is gezakt door de duurste overname uit de geschiedenis van Deere. Met de overname van de Duitse Wirtgen Group, een specialistin machines voor de wegenbouw, het mixen van asfalt enzovoort, bouwt Deere zijn afhankelijkheid van de zeer cyclische landbouw af. In het tweede kwartaal daalde de omzet met 18 procent, naar 9,25 miljard dollar (van 11,34 miljard dollar in februari-april 2019). De analisten hadden 9 miljard verwacht. Het bedrijfsresultaat (ebit) lag ook boven de analistenverwachting van 1,69 dollar per aandeel. Er was 666 miljoen dollar winst, of 2,11 dollar per aandeel. In hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar was dat 40 procent meer: 1,14 miljard of 3,52 dollar per aandeel. In het afgelopen boekjaar lag het winstcijfer drie kwartalen onder de analistenconsensus, terwijl Deere doorgaans boven de gemiddelde verwachting uitkomt. De koers ging na de bekendmaking van de cijfers dan ook hoger, ondanks het feit dat de bedrijfsleiding voor het lopende boekjaar een nettowinst tussen 1,6 tot 2,0 miljard dollar vooropstelde. Dat is onder de analistenconsensus van 2,04 miljard. Voor het uitbreken van de coronacrisis ging het management nog uit van 2,7 tot 3,1 miljard dollar. Bij de divisie bouw en bosbouw is de omzet zelfs met 25 procent gezakt. Analisten hebben hun omzetverwachting voor het boekjaar teruggeschroefd naar 28,1 miljard dollar. Dat zou het laagste omzetcijfer zijn sinds het boekjaar 2016-2017. De winst per aandeel kwam in het vorige boekjaar uit op 9,94 dollar. De analistenconsensus voor het lopende boekjaar bedraagt 5,93 dollar, een terugval met 40 procent. We mogen wel niet vergeten dat het afgelopen boekjaar records neerzette voor zowel de omzet als de winst, en dat het vele jaren duurde eer het vorige record van 9,09 dollar winst per aandeel van het boekjaar 2012-2013 sneuvelde. Maar voorlopig lijkt de piek dus bereikt, want voor het volgende boekjaar rekenen de analisten gemiddeld op 30,8 miljard dollar omzet en een winst per aandeel van 8,43 dollar. ConclusieDe aandelenkoers heeft meer geleden onder de coronacrisis dan onder de handelsoorlog, al is er wel een behoorlijk herstel. De koers was 40 procent onder de historische piek van februari 2018 gezakt. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 26 en tegen de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 17 is het aandeel vrij hoog gewaardeerd. In de landbouwsector zijn er duidelijk aantrekkelijker kansen dan Deere & Company, zoals de meststoffenproducenten.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 155,47 dollarTicker: DE USISIN-code: US2441991054Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 48,64 miljard dollarK/w 2019: 15,5Verwachte k/w 2020: 26Koersverschil 12 maanden: +3%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 2,5%