Na de coronacrisis staat dit boekjaar met veel hogere landbouwprijzen voor Deere & Company in het teken van een fors herstel.

Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 30/10) al over halfweg. De resultaten over het tweede kwartaal (begin februari tot eind april) lieten duidelijk die beterschap zien.

Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2020-2021 (afsluitdatum 30/10) al over halfweg. De resultaten over het tweede kwartaal (begin februari tot eind april) lieten duidelijk die beterschap zien. Deere haalde in het afgelopen kwartaal 73,5 procent van zijn omzet uit de landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten komen uit materialen voor de bouw en de bosbouw. Er is ook een financiële poot, die landbouwvoertuigen verhuurt en leaset. Het aandeel van de landbouwactiviteiten is gezakt door de overname van de Duitse Wirtgen Group,de duurste in de geschiedenis van Deere. Met de overname van die specialist in machines voor wegenbouw, het mixen van asfalt enzovoort bouwt Deere zijn afhankelijkheid van de zeer cyclische landbouw af. In het tweede kwartaal steeg de omzet met 30 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar: van 12,058 miljard dollar naar 9,253 miljard dollar. Dat cijfer lag 6,5 procent boven de analistenconsensus. De winst per aandeel kende een nog forsere toename: van 2,11 naar 5,68 dollar, een sprong van 169 procent. De analistenconsensus lag op 4,59 dollar per aandeel. Een nieuwe sterke toename van de ebit-marge (bedrijfswinst/omzet) in alle divisies verklaart de sprong voorwaarts van winst versus de omzet in het tweede kwartaal. Deere blinkt almaar meer uit in winstgevendheid.Deere eert de traditie om resultaten te presenteren die steevast boven de gemiddelde verwachting uitkomen. Dat is dus ook nu weer het geval. De koers ging dan ook vlot hoger na de bekendmaking van de cijfers eind mei. De marktkapitalisatie steeg boven 100 miljard dollar.De bedrijfsleiding trok, op basis van het sterke kwartaal voor de landbouwactiviteiten, de verwachting voor de nettowinst voor het volledige boekjaar op van een vork tussen 4,6 en 5 miljard naar 5,3 tot 5,7 miljard dollar. Halfweg het boekjaar bedraagt de omzettoename 25 procent: van 16,884 naar 21,170 miljard dollar. Het nettoresultaat ging liefst 155 procent hoger: van 1,182 naar 3,013 miljard dollar. Per aandeel is dat een sprong van 3,73 naar 9,55 dollar. De analisten verhoogden hun omzetverwachting van 31,38 miljard dollar voor het boekjaar 2019-2020 tot 39,7 miljard dollar voor het lopende boekjaar 2020-2021. De winst per aandeel kwam uit op 10,70 dollar in het vorige boekjaar. De analistenconsensus voor het lopende boekjaar bedraagt een recordwinst per aandeel van 17,71 dollar, of een stijging met 65 procent. Voor het volgende boekjaar rekenen de analisten gemiddeld op een nieuwe recordomzet van 44,0 miljard dollar en een nieuwe recordwinst per aandeel van 20,34 dollar. ConclusieDe aandelenkoers klom de voorbije maanden naar nieuwe recordniveaus, zelfs even tot 400 dollar. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 20 keer voor het lopende boekjaar, en tegen de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 15,5 zit het goede nieuws in de koers verrekend. Vandaar een negatief advies. In de landbouwsector zijn er aantrekkelijker opportuniteiten.Advies: verkopenRisico: gemiddeldRating: 3B Koers: 348,72 dollarTicker: DE USISIN-code: US2441991054Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 108,8 miljard dollarK/w 2020: 22,5Verwachte k/w 2021: 20Koersverschil 12 maanden: +129%Koersverschil sinds jaarbegin: +30%Dividendrendement: 1,0%