Defensieve groeikampioen 7C

Het geïnstalleerde vermogen evolueerde door een combinatie van projectfinanciering en kapitaalverhogingen van 5 megawatt begin 2011 tot 41 megawatt eind 2013. Dankzij een omgekeerde overname van het Duitse beursgenoteerde bedrijf Colexon Energy in 2014 werd 7C beursgenoteerd en maakte het groepsvermogen een sprong naar 72 megawatt. Eind 2016 werd de grens van 100 megawatt overschreden en eind vorig jaar klom het cijfer naar 118 megawatt. Die stevige groei ging, ondanks het regelmatig uitgeven van nieuwe aandelen, hand in hand met een toename van de nettokasstroom per aandeel, van 0,26 euro in 2014 naar 0,49 euro in 2017. De volgende grote stap is het bereiken van 200 megawatt geïnstalleerd vermogen en een beurskapitalisatie van 200 miljoen euro.

