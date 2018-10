Derde CEO voor Perrigo dit jaar

De speler in voorschriftvrije (over the counter of OTC) en generische (Rx) producten blijft het niet alleen moeilijk hebben om weer rendabel te worden, maar ook om opnieuw een strategie voor de toekomst uit te tekenen. Het jaar begon nog met John Hendrickson als CEO,maar die werd in januari al afgelost door Uwe Roehrhoff.Hij wist Perrigo ook niet heruit te vinden en kon enkel maar bij de cijfers over het tweede kwartaal in augustus aankondigen dat de afdeling Rx Pharmaceuticals (generische producten op voorschrift) zal worden afgesplitst tegen eind 2018 met de bedoeling de divisie te verkopen of te fuseren met een andere speler. Rx Pharmaceuticals is een nichespeler die zorgt voor circa 900 miljoen dollar jaaromzet, maar haalt wel een marge ...