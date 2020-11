Er zijn geen gevolgen meer van de cyberaanval van begin juli. De productie-achterstand is ingehaald.

X-Fab presteerde in het derde kwartaal in lijn met de verwachtingen. De eigen prognoses voor het lopende kwartaal verrasten wel in positieve zin. De halfgeleiderproducent is gespecialiseerd in kleinere volumes en niet-gestandaardiseerde producten, een segment dat grote spelers als TSMC nog links laten liggen. De grootste klant is het zusterbedrijf Melexis.Normaal komt ongeveer de helft van de vraag van de autosector, maar dit jaar waren de omstandigheden allesbehalve normaal. Door gedwongen fabriekssluitingen zal de autoproductie in 2020 ongeveer een vijfde lager liggen dan vorig jaar. De omzet van X-Fab reageert met een à twee kwartalen vertraging op de evolutie van de bestellingen. Die bereikten in het tweede kwartaal een dieptepunt, wat in het derde kwartaal resulteerde in een forse omzetdaling. In september trokken de bestellingen weer aan, een voorbode van een omzetklim in het lopende vierde kwartaal. X-Fab voorspelde voor de periode juli-september tussen 91 en 97 miljoen dollar omzet. Het werd op 96,1 miljoen dollar, 26 procent minder dan een jaar eerder en 29 procent minder dan in het tweede kwartaal (118,8 miljoen). De grootste boosdoener was de automobielafdeling. Daar ging de omzet een derde lager, naar 40,8 miljoen dollar. Veel constructeurs stelden nieuwe bestellingen uit. Dat veranderde in september. In alle afdelingen klom het aantal nieuwe bestellingen op kwartaalbasis met 12 procent, naar 111,6 miljoen dollar. De helft was voor de automobielafdeling. In vergelijking met dezelfde periode vorig jaar lagen de bestellingen wel 8 procent lager. Toch is groot optimisme niet aan de orde. In oktober daalden de Europese autoverkopen alweer. Bovendien maakt de tweede coronagolf de vooruitzichten erg onzeker. De afdeling die halfgeleiders voor industriële toepassingen bouwt, hield goed stand. De omzet daalde op jaarbasis met 2 procent, naar 23,9 miljoen dollar. De omzet van de medische afdeling (7,7 miljoen) klom op kwartaalbasis met 6 procent, maar lag wel 12 procent lager dan hetzelfde kwartaal een jaar eerder, dat uitzonderlijk goed was. De omzet van de consumentendivisie (23,7 miljoen) boerde verder achteruit (-36%), maar die is geen kernactiviteit van X-Fab. Voor de winstgevendheid (ebitda) lag de lat laag. X-Fab verwachtte een marge tussen 0 en 4 procent. De ebitda daalde op jaarbasis met 63 procent, naar 4,7 miljoen dollar. Dankzij kostenbesparingen lag de marge met 4,9 procent toch boven de verwachtingen. X-fab mikt voor het lopende kwartaal op 120 en 127 miljoen dollar omzet (consensus: 114,4 miljoen) en een ebitda-marge tussen 10 en 14 procent (consensus: 11,9%). Er zijn geen gevolgen meer van de cyberaanval van begin juli. X-Fab heeft de productie-achterstand ingehaald en de investeringen in IT-beveiliging opgekrikt. De cashpositie kromp op kwartaalbasis van 191,6 naar 179,7 miljoen dollar. De waardevermindering van de Amerikaanse munt (rapporteringsmunt) tegenover de euro is ongunstig voor X-Fab, maar de 'natuurlijke hedge' tegen dat wisselkoersrisico wordt wel groter. Het aandeel van de euro in de omzet bedroeg in het derde kwartaal al 35 procent, tegenover 32 procent in het tweede kwartaal en 25 procent vorig jaar.ConclusieHet dieptepunt is achter de rug voor X-Fab. Dat heeft de markt ertoe aangezet het aandeel hoger te jagen. Positieve kasstromen, laat staan winst, zijn nog niet aan de orde. We betalen nu zowat de boekwaarde per aandeel voor X-Fab. Dat is aanvaardbaar, gezien de herstelkansen op de langere termijn.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 4,23 euroTicker: XFAB FPMarkt: Euronext ParijsISIN-code: BE0974310428Beurskapitalisatie: 565 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: -