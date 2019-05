Apple werd ondanks een lagere omzet niet afgestraft. Het technologiebedrijf maakte 75 miljard dollar vrij voor extra aandeleninkopen.

De smartphonemarkt verkeert in zwaar weer en dat heeft ook Apple geweten. Het technologiebedrijf rapporteert niet langer het aantal verkochte eenheden, maar tussen januari en maart daalde de omzet uit de verkoop van iPhones met 17 procent op jaarbasis naar 31,05 miljard dollar. Daardoor is het aandeel van de iPhone in de groepsomzet gedaald naar 53,5 procent tegenover 61,4 procent een jaar eerder. Apple moet ook niet rekenen op de Chinese markt, want de omzet in die regio daalde met 22 procent.

...