Discovery Silver, de nieuwe naam van Discovery Metals, werd na de overname van Levon Resources de eigenaar van het Cordero-project, een van de grootste onontgonnen zilvermineralisatiegebieden ter wereld, gelegen in een rijke zilver- en goudgordel in het noorden van Mexico. In 2019 werden de reserves geschat op 663 miljoen troy ounce zilver. Het project is immens, maar de grades zijn met gemiddeld 100 gram per ton erts aan de lage kant. De grades van de projecten van SilverCrest Metals en Alexco Corp. zijn tien keer zo hoog. Lage grades impliceren dat het project groot genoeg moet zijn om door schaalvoordelen toch een aanvaardbare rendabiliteit te verkrijgen. De eerste raming ging uit van de doorvoer van 40.000 ton erts per dag. Dat moet jaarlijks 8 miljoen troy ounce zilver, 119.000 troy ounce goud, 99 miljoen pond zinkconcentraat en 69 miljoen pond loodconcentraat opleveren, gedurende 29 jaar. Het nadeel van een project van zo'n omvang is de hoge kapitaalbehoefte, zeker als het in handen is van een exploratiebedrijf dat per definitie niet zo kapitaalkrachtig is als een producent. De verwachte kapitaalinvesteringen voor infrastructuur zijn aanvankelijk op 570 miljoen Canadese dollar geschat. Sinds Discovery Silver het Cordero-project overnam, is er veel vooruitgang geboekt. Door nieuwe boringen in zorgvuldig geselecteerde delen van Cordero zijn een aantal high-gradezones afgebakend met een gemiddeld zilvergehalte van 500 gram per ton erts. Zij hebben een grote impact op de rendabiliteit van het project. In plaats van een grote en dure verwerkingsinstallatie van 40.000 ton zou in de eerste fase een kleinere en veel goedkopere installatie volstaan die 10.000 tot 15.000 ton kan verwerken.Discovery Silver gaat voorlopig voort met de afbakening van high-gradezones binnen Cordero, om nog voor het einde van dit jaar een aangepast raming te kunnen maken. Die moet een beter zicht geven op de reserves en de rendabiliteit. Daarna kan worden gestart met een pre-haalbaarheidsstudie en later met een haalbaarheidsstudie. Die omvatten onder meer details over de te gebruiken mijnmethode, de precieze omvang van de verwerkingsinstallatie en de vereiste investeringen. Het gebeurt zelden dat een exploratiebedrijf het hele traject tot en met de bouw van een mijn zelf afrondt. Gezien de omvang van Cordero, is die kans hier zelfs nog kleiner. Het plan is een aantrekkelijke haalbaarheidsstudie voor te leggen aan mogelijke overnemers. Aangezien er nog een lange weg af te leggen is, is een overname op korte termijn weinig realistisch. Gezien het potentieel, zou dat ook niet voordelig zijn voor de aandeelhouders. Discovery Silver beschikt over een cashpositie van 98 miljoen Canadese dollar. Het management en de raad van bestuur hebben 11 procent van de aandelen in portefeuille. De bekende mijninvesteerder Eric Sprott heeft na uitoefening van zijn warrants een participatie van 29,9 procent.Discovery Silver bezit met Cordero een aantrekkelijk en veelbelovend project dat, als het succesvol is, over enkele jaren voor een veelvoud van de huidige waardering verkocht kan worden. De aandeelhoudersstructuur wekt vertrouwen, net als de liquiditeitspositie en het management. Een exploratiebedrijf heeft geen inkomsten, behalve uit kapitaaloperaties, en verbrandt veel cash, terwijl er geen garantie op succes is. Met het oog op een verwachte stijging van de zilverprijs geven we het aandeel een positief advies mee, maar we wijzen meteen ook op het hoge risico. Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 2,39 Canadese dollarTicker: DSV CNISIN-code: CA25471U1003Markt: TSX Venture ExchangeBeurskapitalisatie: 770 miljoen Canadese dollarK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: -Koersverschil 12 maanden: +381%Koersverschil sinds jaarbegin: +15%Dividendrendement: -