De halfgeleiderindustrie zit, net als de rest van de technologiesector, in zwaar weer. Toch doen de meeste grote halfgeleiderbedrijven het uitstekend. Qualcomm is daar geen uitzondering op.

De halfgeleiderindustrie zit, net als de rest van de technologiesector, in zwaar weer. Beleggers zijn bezorgd over de geopolitieke situatie, de oplopende rente en het effect van de hoge inflatie. Operationeel doen de meeste grote halfgeleiderbedrijven het echter goed tot uitstekend. Bovendien waren de waarderingen in die niche lang niet zo hoog opgelopen als in andere technologiesegmenten. Qualcomm zag zijn omzet in het boekjaar 2021 (tot eind september) aandikken met 55 procent tot 33,5 miljard dollar. De halfgeleidergroep presteerde ook in de eerste helft van het lopende boekjaar sterk met een omzetgroei van 35 procent. De consensusverwachting voor het hele boekjaar ligt op 44,7 miljard dollar, wat een omzetgroei met 33 procent impliceert.

...

De halfgeleiderindustrie zit, net als de rest van de technologiesector, in zwaar weer. Beleggers zijn bezorgd over de geopolitieke situatie, de oplopende rente en het effect van de hoge inflatie. Operationeel doen de meeste grote halfgeleiderbedrijven het echter goed tot uitstekend. Bovendien waren de waarderingen in die niche lang niet zo hoog opgelopen als in andere technologiesegmenten. Qualcomm zag zijn omzet in het boekjaar 2021 (tot eind september) aandikken met 55 procent tot 33,5 miljard dollar. De halfgeleidergroep presteerde ook in de eerste helft van het lopende boekjaar sterk met een omzetgroei van 35 procent. De consensusverwachting voor het hele boekjaar ligt op 44,7 miljard dollar, wat een omzetgroei met 33 procent impliceert. Qualcomm is marktleider in het segment van de chipsets voor mobiele telefoons (Snapdragon). In het hoge marktsegment heeft het nagenoeg geen concurrentie. Het wegvallen van Apple als klant, dat zijn eigen chipsets gebruikt, wordt ruim gecompenseerd door contracten met grote smartphonespelers als Samsung, Xiaomi, Oppo en Vivo. Die activiteit zorgt nog altijd voor meer dan de helft van de groepsomzet. In het tweede kwartaal ging het om 6,3 miljard dollar, of 56 procent meer dan een jaar eerder. Qualcomm maakte de voorbije jaren werk van diversificatie en dat werpt zijn vruchten af. De omzet van de afdeling Internet of Things groeide op jaarbasis met 61 procent tot 1,7 miljard dollar. Het ziet de omzet van die niche de komende jaren toenemen van 5 miljard dollar vorig jaar naar 9 miljard dollar in 2024. RF Front-end (communicatie) groeide met 28 procent naar 1,2 miljard dollar en ook Automotive maakte een grote sprong (+41% naar 339 miljoen dollar). Qualcomm ziet de omzet uit Automotive tegen eind dit decennium verachtvoudigen tot 8 miljard dollar. De omzet uit licenties daalde met 2 procent naar 1,58 miljard dollar. De totale groepsomzet lag in het tweede kwartaal met 11,16 miljard dollar (+41% op jaarbasis) bijna 600 miljoen dollar boven de consensusprognose. Daarop heeft Qualcomm per aandeel 3,21 dollar verdiend, of 69 procent meer dan een jaar eerder en boven de verwachte 2,92 dollar. Ook de omzet- en winstprognoses voor het lopende kwartaal lagen boven de consensusverwachtingen. Qualcomm had na het einde van het tweede kwartaal 11,5 miljard dollar in kas. Daar stond een langetermijnschuld van 15,7 miljard dollar tegenover. Dat brengt de nettoschuld op 4,2 miljard dollar. Qualcomm boekt hoge kasstromen (vorig boekjaar 8,7 miljard dollar) en heeft daardoor veel ruimte voor bijkomende aandeelhoudersvergoedingen. Het trok het kwartaaldividend op van 68 naar 75 dollarcent per aandeel, goed voor een rendement van meer dan 2 procent op jaarbasis. In het tweede kwartaal gaf het 800 miljoen dollar uit aan dividenden en kocht het voor 1 miljard dollar eigen aandelen in. De voorbije vijf jaar is het aantal uitstaande aandelen met bijna een kwart gedaald, wat een gunstig effect op de winst per aandeel heeft.Qualcomm presteerde twee opeenvolgende kwartalen boven de verwachtingen. Ook de prognoses overtroffen de consensusverwachtingen. Toch stuurden investeerders het aandeel dit jaar al ruim een kwart lager. De markt focust op de lagere groei vanaf volgend boekjaar en de onzekere macro-economische situatie. Tegen iets meer dan 3 keer de verwachte omzet en 11 keer de verwachte winst zit er al veel slecht nieuws in de koers. Qualcomm onderscheidt zich in de sector ook met hoge aandeelhoudersvergoedingen. Adviesverhoging. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1B Koers: 133,20 dollarTicker: QCOM USISIN-code: US7475251036Markt: New York Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 146 miljard dollarK/w 2021: 13,5Verwachte k/w 2022: 11Koersverschil 12 maanden: +2%Koersverschil sinds jaarbegin: -27%Dividendrendement: 2,2%