Het is bijna een traditie, want opnieuw presenteerde het Canadese royalty- en streamingbedrijf recordcijfers. De jaaromzet maakte tegenover het vorige recordjaar 2020 een sprong met 27,4 procent tot 1,3 miljard dollar. In het vierde kwartaal was er een stijging tegenover het vierde kwartaal van 2020 met 7,6 procent tot 327,7 miljoen dollar.

De verkoop van edelmetalen daalde in het vierde kwartaal weliswaar met 2,5 procent, tot 138.799 troy ounce goudequivalent, maar op jaarbasis was er een toename van 511.677 troy ounce goudequivalent in 2020 tot een record van 558.397 troy ounce (+9,1%). De stijging was een gevolg van de toegenomen bijdrage van Cobre Panama, Antamina en Guadeloupe, in combinatie met de eerste bijdrage van recente overnames. Voor 2022 mikt Franco-Nevada (FNV) op een vork tussen 510 en 550.000 troy ounce goudequivalent. Tegen 2026 moet dat cijfer zonder nieuwe streaming- of royaltyovereenkomsten toenemen tot 570 à 610.000 troy ounce.

...

De verkoop van edelmetalen daalde in het vierde kwartaal weliswaar met 2,5 procent, tot 138.799 troy ounce goudequivalent, maar op jaarbasis was er een toename van 511.677 troy ounce goudequivalent in 2020 tot een record van 558.397 troy ounce (+9,1%). De stijging was een gevolg van de toegenomen bijdrage van Cobre Panama, Antamina en Guadeloupe, in combinatie met de eerste bijdrage van recente overnames. Voor 2022 mikt Franco-Nevada (FNV) op een vork tussen 510 en 550.000 troy ounce goudequivalent. Tegen 2026 moet dat cijfer zonder nieuwe streaming- of royaltyovereenkomsten toenemen tot 570 à 610.000 troy ounce. De gediversifieerde portefeuille van FNV rendeerde volop in 2021. De royaltydeal met Vale van begin 2021 en het belang in Labrador Iron Ore Royalty Corp zorgden in combinatie met de hoge ijzerertsprijzen voor een aanzienlijke bijdrage tot de groepsomzet van 89,6 miljoen dollar, tegenover 14,7 miljoen in 2020. Dat stemde overeen met 49.748 troy ounce goudequivalent, tegenover 8105 troy ounce in 2020. Daarnaast trokken de inkomsten uit olie en gas fors aan onder impuls van de hoge energieprijzen. De omzet uit olie steeg met 94,1 procent, van 55,7 miljoen dollar in 2020 tot 108,1 miljoen (+85,3% in het vierde kwartaal tot 28,9 miljoen). De omzet uit gas verdrievoudigde nagenoeg in het vierde kwartaal tot 26,3 miljoen dollar, om op jaarbasis 230 procent hoger uit te komen op 79,8 miljoen. Samen met de inkomsten uit liquide gassen bedroeg de jaaromzet uit energie 209,5 miljoen dollar, boven de eigen vork van 195 à 205 miljoen. Omgerekend gaf dit een recordbijdrage van 117.256 troy ounce goudequivalent. Voor 2022 rekent FNV op een verdere toename tot 125 à 145.000 troy ounce goudequivalent. In totaal klom de verkoop van 573.347 troy ounce goudequivalent in 2020 naar 728.237 troy ounce (+27%). Deze cijfers omvatten voor het eerst de equivalente bijdrage uit de verkoop van olie en gas. De gezuiverde bedrijfskasstroom (rebitda) steeg in het vierde kwartaal naar 269,8 miljoen dollar (+6%) of 1,41 dollar per aandeel, en op jaarbasis naar 1,1 miljard (+30%) of 4,41 dollar naar 5,72 dollar per aandeel (+29,7%). De gezuiverde nettowinst klom in het vierde kwartaal 0,4 procent tot 163,7 miljoen dollar en op jaarbasis met 30 procent tot 673,6 miljoen, of 3,52 dollar per aandeel. Het kwartaaldividend werd met 6,7 procent opgetrokken tot 32 dollarcent per aandeel bruto, maar omdat de vijftiende opeenvolgende jaarlijkse verhoging al inging vanaf het eerste kwartaal, is de toename op jaarbasis 10 procent. Inclusief de bijdrage van de belangen in ijzererts en olie en gas mikt FNV in 2022 op een groepsproductie van 680 à 740.000 troy ounce goudequivalent. Tegen 2026 moet dat cijfer kunnen stijgen tot 765 à 825.000 troy ounce. De groep is schuldenvrij en beschikt inclusief een ongebruikte kredietlijn van 1,1 miljard dollar over 1,6 miljard voor het afsluiten van nieuwe deals. De Canadezen bekijken financieringen voor de bouw van nieuwe goudmijnen, maar ook mogelijkheden in andere grondstoffen.ConclusieNa een wat minder 2020 presteerde het aandeel van Franco-Nevada het voorbije jaar van oudsher uitstekend. Hoewel het aandeel in de volgende stijgende fase van de edelmetalenstierenmarkt mogelijks minder zal stijgen dan meer risicovolle aandelen, blijft de royalty- en streamingtopper een basiswaarde voor de edelmetalenbelegger en onze voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 154,26 dollarTicker: FNV USISIN-code: CA3518581051Markt: New YorkBeurskapitalisatie: 30,4 miljard dollarK/w 2021: 44Verwachte k/w 2022: 43Koersverschil 12 maanden: +24%Koersverschil sinds jaarbegin: +11%Dividendrendement: 0,8%