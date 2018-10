Dividend Immobel gaat weer 10 procent hoger

Op 29 juni 2016 bekrachtigde een buitengewone algemene vergadering de fusie tussen Immobel en Allfin Group. De architect van die fusie was Marnix Galle, de voorzitter van de raad van bestuur en referentie-aandeelhouder. Dat het menens is met de uitbouw van een vastgoedportefeuille op Europees niveau mocht onlangs nog eens blijken uit de persberichten over een obligatie-uitgifte van 100 miljoen euro voor particulieren en de oprichting van een joint venture met de Amerikaanse ontwikkelaar Fort Partners voor de ontwikkeling van een resort in het Spaanse Marbella. Daarvoor wordt onderhandeld met de internationaal gerenommeerde hotel- en resortuitbater Four Seasons.

