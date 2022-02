Het aandeel van Orange Belgium blijft goedkoop in verhouding tot sectorgenoten.

Orange Belgium presenteerde sterke jaarcijfers, maar het wegvallen van het dividend kwam voor veel beleggers als een ontgoocheling. Die beslissing is begrijpelijk gezien de hoge investeringslasten. De meeste telecombedrijven leven boven hun stand door een dividend uit te keren dat hoger ligt dan de vrije kasstroom. Ze doen dat om de aandeelhouders aan boord te houden tijdens een periode van lagere groei. In combinatie met hogere investeringen leidt dat tot een hogere schuldgroei.

...

Orange Belgium presenteerde sterke jaarcijfers, maar het wegvallen van het dividend kwam voor veel beleggers als een ontgoocheling. Die beslissing is begrijpelijk gezien de hoge investeringslasten. De meeste telecombedrijven leven boven hun stand door een dividend uit te keren dat hoger ligt dan de vrije kasstroom. Ze doen dat om de aandeelhouders aan boord te houden tijdens een periode van lagere groei. In combinatie met hogere investeringen leidt dat tot een hogere schuldgroei. Orange Belgium betaalde vorig jaar 1,8 miljard euro voor 75 procent van de aandelen min één aandeel van het Waalse kabelbedrijf Voo. De rest blijft in handen van de Waalse intercommunale Nethys, die een blokkeringsminderheid behoudt. De koopprijs bedroeg 9,5 keer de brutobedrijfswinst of ebitda. Dat is best pittig. Vorig jaar werd Orange Belgium door het Franse moederbedrijf op amper 5 keer de ebitda gewaardeerd in een bod dat een stille dood stierf. Daarnaast zijn er ook integratiekosten en moet de groep ook investeren in het netwerk. Orange Belgium koos er daarom voor in 2022 geen dividend uit te keren. De voorbije jaren lag de uitkering op 0,5 euro per aandeel. Met een eigen kabelnetwerk moet Orange Belgium voortaan niet langer capaciteit huren. De veiling voor het 5G-spectrum is een volgende grote uitgave die er voor de Belgische telecomspelers zit aan te komen. Kandidaten hadden tot 16 februari om een dossier in te dienen bij de telecomregulator BIPT. Volgende maand moet duidelijk worden of er een vierde speler op de Belgische mobiele markt zal komen. De veilig gaat door in juni. In afwachting werken de operatoren met een tijdelijke 5G-licentie. De telecomgroep heeft een sterk vierde kwartaal achter de rug. De omzet steeg met 5,3 procent naar 361,4 miljoen euro, ruim 5 miljoen euro boven de consensusprognose. De ebitda nam met 10,7 procent toe naar 95,1 miljoen euro en lag zelfs 9 procent boven de verwachtingen. Over het volledige boekjaar klom de omzet van Orange Belgium met 3,7 procent tegenover 2020 naar 1,36 miljard euro. De omzet uit bundels nam met 15 procent toe en Orange Belgium kreeg er ook meer mobiele klanten bij. De ebitda steeg met 9,1 procent naar 353 miljoen euro, de sterkste groei in vijf jaar. Door een toename van de afschrijvingen en een hogere belastingfactuur daalde de nettowinst van 54 miljoen naar net geen 40 miljoen euro. In 2022 verwacht het management een enkelcijferige omzetgroei. De ebitda zal tussen 350 en 370 miljoen euro uitkomen. Bij die prognoses zijn de integratiekosten van Voo niet meegerekend. Vanaf april wordt ook de omzet van de Mobile Vikings-klanten niet meer meegeteld. Die virtuele operator gebruikte het Orange-netwerk, maar werd vorig jaar verkocht aan Proximus. De overname van Voo zal nagenoeg volledig met schulden worden gefinancierd. Dat is nog niet te zien in de cijfers van het vorige boekjaar, dat werd afgesloten met een nettoschuld van 69,5 miljoen euro. Dat is 52 procent minder dan een jaar eerder en amper 0,2 keer de ebitda.ConclusieOrange Belgium had al het laagste rendement van de drie Belgische telecomgroepen en nu valt het helemaal weg. Toch is de verwachte impact daarvan niet zo groot. Beleggers kozen Orange voor de groei en niet voor het rendement. Die groei moet er onder meer komen van het overgenomen Voo, maar net als de sectorgenoten moet Orange eerst flink investeren. Tegen 3,3 keer de verwachte ebitda blijft het aandeel goedkoop in verhouding tot de sectorgenoten. Ondanks het wegvallen van het dividend handhaven we het koopadvies. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 19,14 euroTicker: OBEL BBISIN-code: BE0003735496Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 1,15 miljard euroK/w 2021: 29Verwachte k/w 2022: 27,5Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -4%Dividendrendement: 2,6%