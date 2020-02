De cijfers van Telenet lagen zowel in het vierde kwartaal als in het hele boekjaar in lijn met de verwachtingen. Alleen de uitkering voor het dividend was aan de lage kant.

De winst daalde in 2019 voor het eerst sinds de beursgang in 2005. De omzet zakte 1,2 procent lager naar 2,58 miljard euro, en de aangepaste bedrijfswinst (ebitda) kalfde met 1,7 procent af naar 1,38 miljard euro. De marge bleef met 53,2 procent nagenoeg stabiel tegenover een jaar eerder (53,5%). Netto bleef 234,6 miljoen euro over, 6 procent minder dan in 2019.De achteruitgang is onder meer het gevolg van het verlies van de telecomgroep Medialaan als klant. De virtuele operatoren Mobile Vikings en Jim Mobile schakelden over naar het netwerk van concurrent Orange Belgium. Ook het aantal televisieklanten neemt af door het succes van de streamingdiensten. Een stijging van het aantal mobiele postpaidklanten (abonnement), die meer data verbruiken en een hogere gemiddelde omzet per gebruiker opleveren, compenseert dat. Telenet mikt voor 2020 op een stabiele omzet en een lichte stijging van de ebitda (+1%). Daarbij houdt het geen rekening met de overname van De Vijver Media vorig jaar. Die omvat de televisiezenders Vier, Vijf en Zes en het productiehuis Woestijnvis. Telenet lanceert later dit jaar samen met DPG Media (de nieuwe naam van De Persgroep) een videostreamingplatform, dat de concurrentie moet aangaan met Netflix en nieuwkomers als Disney+. Voor Telenet vormt dat een uitbreiding van de Play- en Play More-formules. De mededingingsautoriteiten moeten de samenwerking met DPG Media wel nog goedkeuren. De vrije kasstroom klom vorig jaar 19 procent hoger, naar 391 miljoen euro of 3,41 euro per aandeel, netjes in de vooropgestelde vork van 380 tot 400 miljoen euro. Bij de aankondiging van de herinvoering van een regulier dividend beloofde Telenet 50 tot 70 procent van de vrije kasstroom uit te keren. Met 1,87 euro per aandeel bleef het dividend aan de onderkant van die vork steken (55%). In december keerde het bedrijf al 0,57 euro per aandeel of 62,8 miljoen euro uit In principe volgt begin mei de resterende 1,3 euro of 143,2 miljoen euro. Dat brengt het totaal op 206 miljoen euro. Telenet kocht vorig jaar ook voor 101 miljoen euro eigen aandelen in. Er volgt nog een aankoop van maximaal 1,1 miljoen aandelen voor maximaal 55 miljoen euro. Die moeten de extra aandelen compenseren, die Telenet dit jaar geeft in het kader van personeelsverloning. De vrije kasstroom loopt dit jaar op naar 415 tot 435 miljoen euro door een daling van de rentelasten en lagere kapitaalinvesteringen. De totale schuld bedroeg eind vorig jaar 5,73 miljard euro. Eerder dit jaar is 3,3 miljard euro geherfinancierd. Leningen werden vervangen door nieuwe met looptijden van respectievelijk 8,25 en 9,25 jaar. Daardoor daalde de gemiddelde rentevoet met 25 basispunten naar 3,2 procent, en de gemiddelde looptijd naar 8,5 jaar. Met de herfinanciering bespaart Telenet ruim 8 miljoen euro aan rentelasten. De schuldgraad of totale schuld tegenover de geconsolideerde ebitda is gedaald naar 4, tegenover 4,3 een jaar eerder. Dat was een vereiste om weer een regulier dividend in te voeren. Telenet streeft naar een schuldgraad tussen 3,5 en 4,5. De groep beschikt over 606 miljoen euro aan liquiditeiten.ConclusieDe jaarcijfers en de prognoses bevatten geen verrassingen. Zolang de kasstromen positief blijven, baart de omvangrijke schuld geen zorgen. De lager dan verwachte uitkeringsgraad van het dividend was een tegenvaller, maar er is nog ruimte om het te verhogen. Door de fors gedaalde koers is het rendement wel opgelopen naar ruim 5 procent. We vinden Telenet tegen 7 keer de verwachte ebitda correct gewaardeerd.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 36,9 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 4,2 miljard euroK/w 2019: 17Verwachte k/w 2020: 17Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -8%Dividendrendement: 5,1%