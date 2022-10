TotalEnergies publiceert op 27 oktober zijn derdekwartaalcijfers. Ze zullen in lijn liggen met de eerste jaarhelft en dus opnieuw verbluffend zijn. De uitzonderlijke combinatie van hoge aardolie- en aardgasprijzen en royale raffinagemarges blijft de resultaten stuwen.

In de eerste jaarhelft verdrievoudigde de aangepaste nettowinst tot 18,8 miljard dollar, of 6,53 euro per aandeel. Over heel 2022 stevent TotalEnergies af op 12 euro winst per aandeel. Bij een koers van 52 euro levert dat een koers-winstverhouding van minder dan 5 op. De beleggers menen dus dat de uitzonderlijke winst geen lang leven beschoren is. Op de langere termijn hangt de schaduw van de klimaattransitie over de producenten van fossiele brandstoffen. Op de korte termijn steigert de samenleving bij hun monsterwinsten, terwijl de gezinnen forse energiefacturen krijgen. De personeelsleden van TotalEnergies eisen fors hogere lonen, terwijl de politici een deel van de overwinsten willen afromen. Een solidariteitsbijdrage die de EU wil invoeren, kan TotalEnergies meer dan 1 miljard euro kosten. De extra belastingen brengen de aangekondigde dividenden voorlopig evenwel niet in gevaar.De marktsituatie bleef ook in het derde kwartaal gunstig voor de energiebedrijven. Hoewel de olieprijs daalde door de toenemende vrees voor een mondiale recessie en een dalende vraag, is de kans op een verdere prijsdaling klein. De OPEC-leden schroefden deze maand hun productiequota vrij fors terug en de reservecapaciteit op de wereldoliemarkt blijft klein. Een herstel van de vraag resulteert dan snel in hogere prijzen. Vanaf december boycot Europa ook Russische olie die per schip wordt geleverd. TotalEnergies maakt daarbij al winst vanaf een olieprijs van 25 dollar per vat.Ook de aardgasprijzen zullen nog niet fors afkoelen. De absurd hoge prijzen van eind augustus zijn weliswaar van de tabellen, nu de Europese aardgasvoorraden bijna vol zijn. Zonder noemenswaardige Russische aanvoer wordt het echter een huzarenstukje om de winter door te komen én de voorraden voor de winter van 2023-2024 opnieuw op te bouwen. Tot slot blijven ook de raffinagemarges op een hoog peil, onder meer door een herstel van de vraag in de VS en Europa, en het lagere aanbod van Russische distillaten.De sterke winst vertaalt zich in royale cashflows, die naar de aandeelhouders vloeien. In de eerste jaarhelft was er een vrije cashflow van 17 miljard dollar. Het management bevestigde eind september het inkoopprogramma van eigen aandelen ter waarde van 7 miljard dollar dit jaar en de uitkering een uitzonderlijk dividend van 1 euro per aandeel in december. Dat komt boven op de dividendverhoging van 5 procent. Op die manier keert TotalEnergies 35 tot 40 procent van de cashflow uit, in lijn met de ambitie. Met de rest versterkt het zijn balans en financiert het in de periode 2022-2025 een investeringsprogramma van 14 tot 18 miljard dollar per jaar. Die investeringen vloeien vooral naar hernieuwbare energie, extra lng-capaciteit en olieprojecten met lage kosten en lage emissies. TotalEnergies verwacht dat de vraag naar olie nog licht zal stijgen tot 2030, om daarna gestaag af te nemen.ConclusieDe aandelenkoers volgde de voorbije kwartalen slechts mondjesmaat de recordresultaten. De koers-winstverhouding is gedaald naar minder dan 5. Deze resultaten zijn op langere termijn niet vol te houden, maar de krappe energiemarkten blijven de komende jaren de prijzen ondersteunen. Er kunnen extra belastingen op de overwinsten komen, maar de aantrekkelijke vergoedingen voor de aandeelhouders komen niet in gevaar. Het advies blijft 'houden'.Advies: houdenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 53 euroTicker: TTEISIN-code: FR0000120271Markt: Euronext ParijsBeurskapitalisatie: 138 miljard eurok/w 2021: 9Verwachte k/w 2022: 5Koersverschil 12 maanden: +19%Koersverschil sinds jaarbegin: +18%Dividendrendement: 7%