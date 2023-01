Het meest in het oog springende nieuws bij de beleggersdag van Proximus was de dividendverlaging. Die kwam niet als een verrassing, wel het feit dat ze pas ingaat vanaf 2025. Wellicht spelen politieke motieven een rol, want de Belgische overheid is de hoofdaandeelhouder met een participatie van 53,5 procent. Door te wachten tot 2025 wordt de verlaging over de huidige legislatuur getild.

Het meest in het oog springende nieuws bij de beleggersdag van Proximus was de dividendverlaging. Die kwam niet als een verrassing, wel het feit dat ze pas ingaat vanaf 2025. Wellicht spelen politieke motieven een rol, want de Belgische overheid is de hoofdaandeelhouder met een participatie van 53,5 procent. Door te wachten tot 2025 wordt de verlaging over de huidige legislatuur getild. Over het resultaat van dit en vorig jaar wordt nog 1,2 euro per aandeel uitgekeerd. Voor de boekjaren 2024 en 2025 wordt dat 0,6 euro. Proximus moet zwaar investeren in onder meer het glasvezelnetwerk en 5G. Dit jaar zullen de investeringen pieken op 1,3 miljard euro. Dat bedrag zal de komende jaren dalen, zodat vanaf volgend jaar weer ruimte is voor hogere kasstromen. Proximus wil de schuldgraad niet te hoog laten oplopen, om zijn investment grade schuldrating niet in gevaar te brengen. Die schuldgraad bedroeg eind vorig jaar 2,3 keer keer de onderliggende bedrijfswinst (ebitda) en zal tegen eind 2023 oplopen naar 2,6 keer. Proximus stelt 3 als bovengrens en daarvoor zijn bijkomende maatregelen nodig. Die passen in het Bold 2025-plan, dat de ebitda tegen 2025 weer boven het niveau van vorig jaar wil doen uitstijgen. De consensusprognose ging over die periode uit van een ebitda-daling van meer dan 3 procent. Voor dit boekjaar mikt Proximus op een omzetgroei van 1 tot 3 procent, boven de verwachte 0,5 procent. De vooropgestelde daling van de ebitda (-3%) lag dan weer boven de consensus, als gevolg van de kosteninflatie. Proximus wil onder meer voor 400 miljoen euro niet-kernactiviteiten verkopen. Er komt ook een nieuw kostenbesparingsplan, dat de komende drie jaar 220 miljoen euro moet opleveren.ConclusieProximus noteert tegen minder dan 8 keer de winst, 3,4 keer de ebitda en 1,1 keer de omzet. Dat is niet duur. Het lagere dividend, dat dus pas in 2025 ingaat, levert tegen de huidige koers nog een rendement van 6,3 procent op. Momenteel is dat het dubbele. We verwachten dat later dit jaar defensieve bedrijven met een stabiele kasstroomgeneratie weer in trek zullen zijn en handhaven het koopadvies voor dit (te) zwaar afgestrafte aandeel.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 9,41 euroTicker: PROX BBISIN-code: BE0003810273Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 3,2 miljard euroK/w 2022: 8Verwachte k/w 2023: 7,5Koersverschil 12 maanden: -45%Koersverschil sinds jaarbegin: +2,5%Dividendrendement (2022): 12,8%