ABN Amro keert een interim-dividend uit van 0,32 euro per aandeel en de kwartaalwinst ligt een stuk hoger dan vorig jaar. Die stijging is vooral een gevolg van eenmalige posten.

De winst van ABN AMRO is in het tweede kwartaal met 21 procent gestegen naar 475 miljoen euro. De fraaie winststijging heeft echter een vrij wankele basis. Aan de batenkant stonden de nettorente-inkomsten (-3% naar 1,3 miljard) nog steeds onder druk. De bank verwacht dat de bodem in dit opzicht tijdens het tweede halfjaar wordt bereikt, waarna zich een herstel kan aftekenen. Aan de andere kant namen de provisiebaten met 12 procent toe naar 448 miljoen euro. Achter die stijging gingen onder meer hogere volumes bij betaaldiensten schuil. Maar de sprong van de totale baten met 9 procent naar 1,9 miljard euro was voornamelijk te danken aan eenmalige posten, die de overige inkomsten met meer dan 500 procent deden klimmen naar 163 miljoen euro.De kosten namen net iets minder snel toe dan de baten: +8 procent naar 1,3 miljard euro. De personeelskosten gingen met 3 procent omhoog naar 619 miljoen euro. De bedrijfswinst (ebit) is met 12 procent opgelopen naar 563 miljoen euro. Het is een opsteker dat er 62 miljoen vrijvalt uit de pot waarin de bank geld opzij zet voor mogelijk oninbare leningen. Vorig jaar was dat nog 79 miljoen euro, maar de bank profiteerde ervan dat de economische dreun van de covid-19-pandemie veel minder groot was dan werd gevreesd. Het is een goed signaal dat de stroppenpot ook in dit onzekere klimaat wat kleiner wordt.De koersstijging van 4 procent van het aandeel ABN AMRO was voornamelijk te danken aan het bericht dat het interim-dividend op 0,32 euro per aandeel uitkomt. Bovendien laat de ECB toe voor 250 miljoen aan eigen aandelen in te kopen. Er zijn betere keuzes voor dividendbeleggers dan ABN AMRO, dat nog steeds relatief kwetsbaar blijft voor tegenvallers in de kredietportefeuille. Bovendien vergen het op orde brengen van de klantprocessen en het herstel van de rente inspanningen. De meevallende kwartaalcijfers geven dan ook geen aanleiding om het verkoopadvies voor het aandeel ABN AMRO bij te stellen. Deze analyse is verschenen in Beleggers Belangen.