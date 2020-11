Het telecombedrijf garandeert een minimumdividend van 2,75 euro per aandeel. Maar groei zit er voor Telenet op korte termijn niet in.

In het derde kwartaal stelde Telenet de nieuwe politiek voor de aandeelhoudersvergoedingen voor. Tot nog toe maakte Telenet zich sterk onder normale marktomstandigheden 50 tot 70 procent van de vrije kasstromen als dividend uit te keren. Voor het boekjaar 2019 leverde dat een dividend van 1,875 euro per aandeel op. Het bedrijf garandeert nu een minimumuitkering van 2,75 euro. Het gaat om een tussentijds dividend in december (1,375 euro), en een even groot slotdividend in mei. De uitkering komt uit op 65 procent van de vrije kasstroom. In één klap kwam het rendement in de buurt van dat van Proximus, al keert die laatste meer dan de vrije kasstroom uit. Daar tegenover staat dat de groepsschuld van Telenet een pak hoger ligt. Na het einde van het derde kwartaal bedroeg die 5,48 miljard euro. De gemiddelde looptijd van de schuld daalde naar 7,8 jaar. De nettohefboomratio (schuld in verhouding tot bedrijfswinst) blijft in de buurt van 4. Telenet trok ook de jaarvooruitzichten licht op. De aangepaste bedrijfswinst of ebitda zal dit jaar stabiel blijven (1,37 miljard euro in 2019) terwijl eerder op een daling met 1 procent werd gerekend. De omzetprognose blijft gehandhaafd op een daling met 2 procent (2,57 miljard euro in 2019). In het derde kwartaal kromp de omzet met bijna 2 procent op jaarbasis naar 638 miljoen euro. Telenet had minder roaminginkomsten en ook de verkoop van smartphones daalde. Dochter De Vijver Media - de televisiestations Vier, Vijf en Zes en het productiehuis Woestijnvis - haalde minder advertentie-inkomsten binnen. Vaste en mobiele telefonie deed het beter dan verwacht. Telenet kreeg er 22.000 nieuwe mobiele klanten met een abonnement bij en ook het zakelijke segment deed het goed. Het aantal breedbandklanten steeg met 10.000, maar daarvoor moest Telenet wel wat kortingen toestaan. De gemiddelde omzet per gebruiker steeg licht naar 58,2 euro door een prijsverhoging en het succes van de bundels. De bedrijfskasstroom daalde met 1,9 procent naar 343 miljoen euro door hogere uitgaven voor marketing en personeel. De ebitda-marge lag met 53,8 procent een fractie lager dan vorig jaar (54,1%). De vrije kasstroom bedroeg in het tweede kwartaal -5,4 miljoen euro na de betaling van de vennootschapsbelasting en hogere leveranciersleningen. Voor het volledige boekjaar mikt Telenet op een cijfer aan de onderkant van de vork van 415 tot 435 miljoen euro (391 miljoen in 2019). Na negen maanden in 2020 bedraagt de vrije kasstroom 258,5 miljoen euro. Dat betekent dat Telenet in het vierde kwartaal nog flink aan de bak moet. Telenet moet de komende jaren flink investeren in 5G. Er worden gesprekken gevoerd met de netbeheerder Fluvius om samen in het glasvezelnetwerk te investeren. Het is ook nog altijd mogelijk dat de Amerikaanse moederholding Liberty Global de minderheidsaandeelhouders uitkoopt. Een andere optie is dat Liberty het wagonnetje van Telenet aan dat van het Nederlandse VodafoneZiggo koppelt. Ziggo is ook in handen van Liberty. Het moet dan wel nog Vodafone overtuigen om Telenet mee in het bad te trekken. ConclusieDe bijgestelde winstprognose en het hoger dan verwachte dividend deden het aandeel opveren. Het rendement ligt in lijn met dat van rivaal Proximus. Toch blijft de prestatie van de telecomaandelen in vergelijking met de technologiesector ondermaats. Groei zit er op korte termijn niet in, terwijl er de komende jaren veel investeringen nodig zijn. De kansen op een nieuwe consolidatie in de sector nemen toe. Telenet is koopwaardig als rendementsbelegging. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 33,8 euroMarkt: Euronext BrusselISIN-code: BE0003826436Ticker: TNET BBBeurskapitalisatie: 3,8 miljard euroK/w 2019: 10Verwachte k/w 2020: 9Koersverschil 12 maanden: -22%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: 8,1%