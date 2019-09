De onverwachts forse verlaging van de jaarverwachtingen van Biocartis is een onaangename verrassing. De groei van het cartridgevolume is de grote tegenvaller.

Biocartis pakte uit met een ontgoochelend halfjaarrapport. De commerciële vooruitgang wordt afgemeten aan de evolutie van het aantal geïnstalleerde Idylla's, het performante minilabo van Biocartis, en het aantal verkochte testcartridges. Biocartis plaatste in de eerste jaarhelft 156 Idylla's, waardoor het totale aantal op 30 juni was gestegen naar 1129 toestellen. In de eerste helft van 2018 heeft het 149 toestellen geplaatst. De installaties in Europa en de rest van de wereld (de Verenigde Staten, China en Japan) lagen boven de verwachting. De jaarverwachting werd bijgesteld van 350 plaatsingen naar 325 à 350, tegenover 326 plaatsingen in 2018.

...