Voor de meeste bedrijven is de coronapandemie nefast gebleken voor de resultaten, zeker voor zij die bezig waren aan een herstructurering en werkten aan een turnaround. Maar voor de voedingsreus lijkt de gezondheidscrisis veeleer een zegen dan een vloek. Eind maart sloegen de consumenten aan het hamsteren en duwden zo de cijfers van het eerste kwartaal al naar boven. De lockdown krikte de omzetcijfers van het tweede kwartaal mee op. De donkere wolken boven de vijfde grootste voedingsgigant drijven weg. De gigantische waardevermindering van 15,4 miljard dollar op de merkenportefeuille van begin 2019, met een koersduik van 27,5 procent tot gevolg, raakt wat meer op de achtergrond. Miguel Patricio, die sinds 1 juli 2019 aan het hoofd van Kraft Heinz staat, was in zijn nopjes met de cijfers van de periode april-juni. De resultaten tonen volgens hem aan dat de firma weer scherper staat, en hij beloofde op de Investor Day in september meer details te geven over de initiatieven die hij wil nemen om de fusiegroep weer een duurzame omzet- en winstgroei te bezorgen. Zowel de omzet- als de winsttoename overtrof de hoogste schatting. De omzet ging 3,8 procent hoger, van 6,41 naar 6,65 miljard dollar, ondanks een negatief wisselkoerseffect door de sterke dollar (1,5%) en desinvesteringen (2,1%). Dat betekent dat de organische omzetstijging (zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen) liefst 7,4 procent bedroeg. Kraft Heinz scoorde zowat 2 procent beter dan de gemiddelde analistenverwachting (6,53 miljard). Nog beter nieuws was de toename van de winstgevendheid, een heikel punt de jongste jaren. De aangepaste bedrijfskasstroom (ebitda) maakte een sprong van 12,4 procent, van 1,60 naar 1,799 miljard dollar. Dat betekent een stijging van de ebitda-marge van 25,0 naar 27,1 procent in het tweede kwartaal, tegenover 23,0 procent in het eerste kwartaal. En dat ondanks voor 3,5 procent negatieve effecten van wisselkoersschommelingen en desinvesteringen. De aangepaste, organische ebitda nam dus toe met 15,9 procent. Net zoals een aantal concurrenten trok Kraft Heinz nu wel de prijzen van een aantal producten op, terwijl de vorige CEO, Bernard Hees, de prijzen had laten zakken om de organische omzetgroei te bewaren. De aangepaste winst per aandeel bedroeg 80 dollarcent per aandeel (van 0,78 dollar). Dat was ook fors beter dan de analistenconsensus van 0,65 dollar per aandeel. De twee prestigieuze aandeelhouders Berkshire Hathaway van Warren Buffett en 3G Global Food Holding van de Braziliaanse aandeelhouders van onder meer AB InBev zoals Jorge Paulo Lemann zullen deze keer wel een positief gevoel naar de cijfers gekeken hebben. Het kwartaaldividend blijft op 40 dollarcent per aandeel. Dat maakt van Kraft Heinz een aantrekkelijk dividendaandeel.ConclusieWe schatten de cijfers over het tweede kwartaal nog hoger in dan die van het eerste kwartaal. We krijgen de indruk dat CEO Miguel Patricio orde op zaken stelt. We staan daarin niet alleen. Almaar meer analisten stappen af van hun negatieve visie op de fusiegroep, wat het forse koersherstel sinds de bodem van maart verklaart. Het aandeel van Kraft Heinz blijft relatief nog goedkoop gewaardeerd voor een voedingsgigant met een hoog dividendrendement, een notering onder boekwaarde (0,85 keer) en tegen een zeer redelijke 13 keer de verwachte (lagere) winst voor 2020. Bij een terugval is het aandeel weer een kandidaat voor de voorbeeldportefeuille.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 33,47 dollarTicker: KHC USISIN-code: US500751064Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 40,92 miljard dollarK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: +30%Koersverschil sinds jaarbegin: +4%Dividendrendement: 4,8%