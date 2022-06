De fusie met Firmenich en de verkoop van de materials-activiteiten leveren een nichespeler op met een sterke marktpositie en winstmarges die zelfs nog iets hoger liggen dan de huidige doelstelling.

DSM fuseert met de Zwitserse geurspecialist Firmenich en verkoopt de materials-activiteiten voor 3,7 miljard euro aan Lanxess. De fusie met Firmenich is voor DSM de bekroning op de metamorfose van een chemiebedrijf naar een specialistisch voedings- en geurenconcern. De omzet van de onderneming is straks in grofweg vier gelijke delen afkomstig uit de afzetmarkten parfums en geuren, smaken en voeding, gezond eten en leven en diervoeding.De meeste overlap zit in de voedingsactiviteiten. Daar zit het grootste deel van de synergievoordelen die een grote factor zijn bij het opschroeven van de gezamenlijke bedrijfskasstroom (ebitda) met 350 miljoen euro vanaf 2026. Dat is een mooie opsteker, maar de transactie is bedoeld om de marktpositie te versterken en de omzetgroei aan te jagen. Door slim gebruik te maken van elkaars klantenbestand en netwerk, kan de combinatie een circa 500 miljoen euro hogere jaarlijkse omzet genereren dan de bedrijven afzonderlijk.De kracht van de fusie zit ook in de zekerheid die beide bedrijven beleggers bieden. De organische omzetgroei komt de komende jaren naar schatting uit op 5 tot 7 procent. Dat ligt in lijn met de oorspronkelijke doelstelling van DSM, maar dankzij de betere spreiding over de eindmarkten krijgt de groei een meer voorspelbaar karakter. Voor de ebitda-marge ligt de ambitie wat scherper dan de 20 procent waar het concern op mikte. Samen met Firmenich streeft het bedrijf naar een marge van 22 tot 23 procent.ConclusieDoor de verkoop van de materials-activiteiten ontstaat de financiële ruimte om te investeren in groei. DSM had die activiteiten al langere tijd in de etalage staan en de verkoopprijs van 3,7 miljard euro ligt wat hoger dan verwacht. De transactie wordt naar verwachting in de eerste helft van 2023 afgerond. De kans is zeer klein dat toezichthouders er een stokje zullen voor steken. Het vooruitzicht van hogere marges en stabielere groei is een aanleiding om het koopadvies voor het DSM-aandeel te handhaven.