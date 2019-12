Dubbel goed nieuws bij argenx

Danny Reweghs Directeur strategie Inside Beleggen

Argenx maakt er een gewoonte van om bij het opstarten van een proof-of-conceptstudie in een nieuwe indicatie met kroonjuweel ARGX-113 of efgartigimod een zogenoemd key-opinion-leader-evenement te organiseren. Op 5 december was het de beurt aan de auto-immuunspierziekte CIDP, de vierde indicatie waarvoor efgartigimod wordt onderzocht en na myasthenia gravis de tweede indicatie in zeldzame spierziekten.

.

Argenx presenteerde samen met een specialist de redenen waarom efgartigimod succesvol kan inwerken op CIDP. Via een specifiek protocol van de fase IIb-studie die binnenkort opstart, is het zelfs mogelijk dat de studie overgaat in een registratiestudie, die als basis kan dienen voor het indienen van het goedkeuringsdossier. Daartoe zal een onafhankelijk comité de diagnose van de patiënten bevestigen om het aantal verkeerd gediagnosticeerde patiënten te verlagen, en het placebo-effect te elimineren. Daarnaast zal, nadat dertig patiënten de eerste fase van de behandeling doorlo...

Verder lezen? Lees elke maand gratis 3 artikelen Ik registreer mij Ik ben al geregistreerd Als Trends-abonnee hebt u: digitale toegang via de website op pc en via de app op smartphone en tablet tot de magazines Trends (N/F), Knack, Sportmagazine (N/F) en Le Vif/L'Express

24/7 volledige toegang tot de websites van de 6 magazines met de +zone (exclusief voor abonnees) en de archieven (tot 20 jaar terug)

digitale toegang tot op 3 toestellen tegelijk zodat uw gezinsleden kunnen meegenieten (thuis of op kot) Ik neem een abonnement Ik ben al abonnee ×