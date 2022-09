Zoals verwacht, publiceerde de Antwerpse plantagegroep Sipef een sterk rapport over het eerste halfjaar. Na de wat tegengevallen palmolieproductie in het eerste kwartaal, waarin de productie tegenover het eerste kwartaal van 2021 met 7 procent terugviel tot 85.226 ton, bracht het tweede kwartaal beterschap. De productie op groepsniveau steeg met 5,4 procent tot 105.416 ton. Na zes maanden bedraagt de productie 190.642 ton, een beperkte terugval van 0,53 procent tegenover vorig jaar (191.652 ton).

Zoals verwacht, publiceerde de Antwerpse plantagegroep Sipef een sterk rapport over het eerste halfjaar. Na de wat tegengevallen palmolieproductie in het eerste kwartaal, waarin de productie tegenover het eerste kwartaal van 2021 met 7 procent terugviel tot 85.226 ton, bracht het tweede kwartaal beterschap. De productie op groepsniveau steeg met 5,4 procent tot 105.416 ton. Na zes maanden bedraagt de productie 190.642 ton, een beperkte terugval van 0,53 procent tegenover vorig jaar (191.652 ton). Sipef betaalde in maart 5,5 miljoen dollar, of een zeer lage 5.000 dollar per hectare, voor het verwerven van de 5 procent aandelen die het nog niet bezat in Agro Muko. Zuid-Sumatra groeide met een sterke 46,1 procent tot 36.018 ton (+40,2% na zes maanden). Door de forse uitbreidingsinvesteringen in Musi Rawas (naar 18.960 ha) en de nagenoeg afgeronde herbeplanting van Dendymarker (circa 9.000 ha) wordt de regio het komende decennium de groeimotor voor Sipef. De uitbreiding van de capaciteit van de verwerkingsmolen in Dendymarker van 20 naar 60 ton per uur is klaar. Daardoor kan Sipef sinds juni opnieuw alle geproduceerde en ingekochte vruchten van Zuid-Sumatra zelf verwerken. De productie in Papoea-Nieuw-Guinea (PNG) blijft heel sterk. In het tweede kwartaal steeg de eigen productie met 13,3 procent tot 104.840 ton (+8,4% tot 198.079 ton na zes maanden). Het extractiepercentage (de hoeveelheid olie uit 1 ton vruchten) bedraagt na zes maanden op groepsniveau 24,1 procent, tegenover 23,9 procent vorig jaar. De gemiddelde palmolieprijs klom in de eerste jaarhelft van 1.116 dollar per ton in 2021 naar een historisch hoge 1.617 dollar (+44,9%). De prijs viel sinds begin juni terug door de economische onzekerheden en vooral de grote voorraden in Indonesië wegens het tijdelijke marktverstorende effect van de almaar wijzigende exportaksen en -heffingen. Daardoor bouwde Sipef er in mei en juni tijdelijk extra voorraad op (30.000 ton) en steeg de groepsomzet in de eerste jaarhelft beperkter: +37,1 procent tot 249,8 miljoen dollar. De brutowinst steeg van 68,5 miljoen dollar tot 129,1 miljoen (+88,4%), en het aandeel van de groep in de recurrente nettowinst (zonder eenmalige elementen) steeg van 32,5 tot 63,9 miljoen (+96,6%). De nettoschuld daalde in de eerste jaarhelft met 34 miljoen dollar tot 15,2 miljoen. Op 30 juni 2020 bedroeg de nettoschuld nog 165 miljoen dollar. Het management verwacht voor 2022 een dubbele historische mijlpaal te halen: 400.000 ton palmolieproductie (minstens +4% tegenover 2021) en een recurrente nettowinst van meer dan 100 miljoen dollar. Het al ver gevorderde uitbreidingsprogramma kan door de fors afgebouwde schuld volledig intern worden gefinancierd en zit op schema om tegen 2030 de jaarlijkse groepsproductie met 50 procent te doen toenemen tot 600.000 ton palmolie. De referentie-aandeelhouder Ackermans & van Haaren kocht 140.000 aandelen bij en bezit samen met de familie Bracht 50,003 procent van de uitstaande aandelen. Het aandeel reageerde positief op de cijfers maar viel onlangs opnieuw terug. Koopwaardig (rating 1B). Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 59,20 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 626,3 miljoen euroK/w 2021: 7,5Verwachte k/w 2022: 5,7Koersverschil 12 maanden: +15%Koersverschil sinds jaarbegin: +3%Dividendrendement: 3,4%