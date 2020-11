De strategische bijsturing van Biocartis om na de uitbraak van de covid-19-pandemie in te zetten op infectieziekten, beperkt de impact van corona op het testvolume in oncologie.

Na de bekendmaking eind oktober dat de samenwerking van Biocartis met Genomic Health voor de ontwikkeling van zijn Oncotype DX Breast Recurrence Score-test op het Idylla-platform werd stopgezet, zakte het aandeel met maar liefst 30 procent. Genomic Health werd in 2019 overgenomen door Exact Sciences. Deels als gevolg van de covid-19-pandemie veranderden de prioriteiten van de Amerikanen. Hoewel de test enkel zou worden gecommercialiseerd op de Europese markt, is de stopzetting een aderlating voor Biocartis, dat wel een opzeggingsvergoeding van 12 miljoen dollar kreeg.Nauwelijks enkele dagen later werden twee nieuwe samenwerkingsverbanden aangekondigd: vooreerst een deal met GeneproDx, een Chileense speler in moleculaire diagnostiek, voor de ontwikkeling van ThyroidPrint op Idylla. ThyroidPrint is een nieuwe genomische test die bij niet-eenduidige resultaten van een biopsie van schildklierknobbels aangeeft of het gaat om een goedaardig of kwaadaardig gezwel. Jaarlijks geven 1,2 miljoen biopsieën zo'n onduidelijk resultaat. De tweede samenwerking is er een met het Amerikaanse Endpoint Health voor de ontwikkeling en de commercialisering van eentest tegen infectieziekten op Idylla. Biocartis zet daarmee een nieuwe stap in het domein van de infectieziekten, nadat het eerder dit jaar al een test voor de opsporing van covid-19 had ontwikkeld en in samenwerking met partner Immunexpress had opgezet, een SeptiCyte Rapid-test op Idylla tegen sepsis, een levensbedreigende overreactie van het immuunsysteem op een infectie. De SeptiCyte Rapid-test op Idylla verkreeg begin oktober de CE-markering. In de Verenigde Staten mikken beide partners op een goedkeuring in het eerste kwartaal van 2021. De covid-19-test kreeg op 10 november de CE-markering. De aanvraag voor een versnelde goedkeuring in de Verenigde Staten loopt nog, maar parallel is de verkoop er wel al gestart. De verkoop van die twee testen ondersteunen de testvolumes in oncologie, die last ondervinden van de pandemie.Het totale testvolume klom in het derde kwartaal met 61 procent tegenover vorig jaar. Na negen maanden bedraagt de stijging 27 procent. Biocartis mikt op jaarbasis op een klim met 30 procent tot 228.000 testen. In het derde kwartaal werd de helft van de nieuwe Idylla-toestellen geplaatst in de Verenigde Staten. Op jaarbasis mikt Biocartis op de onderkant van de voorziene vork van 300 à 350 nieuwe toestellen. Dankzij de vergoeding van Genomic Health is de verwachte kaspositie van Biocartis tegen eind december verhoogd van 110 naar 120 miljoen euro. Voor het testmenu is het dit kwartaal uitkijken naar de zogenoemde 510(k)-indiening van de MSI-darmkankertest bij het Amerikaanse geneesmiddelenagentschap (FDA) en in het eerste kwartaal van 2021 naar de indiening van de Pre-Market Approval-aanvraag van de Idylla-RAS-darmkankertest. Een heel belangrijke mijlpaal wordt in het eerste kwartaal van 2021 de lancering voor wetenschappelijk gebruik van de Genefusion-test, de tweede longkankertest. Biocartis presenteerde op de recente onderzoeks- en ontwikkelingsdag een nieuwe versie van de Idylla-technologie (FLEX) die zal toelaten sneller, goedkoper en eenvoudiger nieuwe testen te ontwikkelen. Dat is geen overbodige luxe, gezien de snel evoluerende kankermarkt. De eerste test die op basis van FLEX op de markt zal komen, is EGFR-BRAF+, de derde longkankertest, die wordt verwacht voor 2022. Daarnaast laat FLEX op termijn toe om de aantrekkelijke markt te betreden van de opvolging van patiënten tijdens een kankerbehandeling dankzij gepersonaliseerde kankertesten.ConclusieDe strategische bijsturing van Biocartis om na de uitbraak van de covid-19-pandemie in te spelen op infectieziekten, werpt vruchten af. Op korte termijn werd de fors negatieve impact van de pandemie op het testvolume in oncologie beperkt, terwijl het uitgebreidere testmenu extra commerciële kansen biedt voor een klantenbasis met interesse in het duale gebruik van het Idylla-platform, zowel voor oncologie als infectieziekten. Door de goednieuwsstroom herstelde het aandeel snel van de pandoering na de stopzetting van de samenwerking met Genomic Health. We zien verdere herstelkansen richting 2021. Het aandeel blijft koopwaardig (rating 1C). Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 4,85 euroTicker: BCART BBISIN-code: BE0974281132 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 273,5 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -20%Koersverschil sinds jaarbegin: -17%Dividendrendement: -