De derdekwartaalupdate bewijst dat Deceuninck over een sterk management beschikt. Het bedrijf bouwde in het derde kwartaal de netto financiële schuld fors af.

De producent van pvc-ramen en -profielen wist ons dubbel te verrassen. Ten eerste omdat er kwartaalcijfers werden gepubliceerd. Dat was de jongste tijd niet meer gebruikelijk. Ten tweede gaat het veel beter met het bedrijf dan men kan verwachten tijdens de coronacrisis. Het beeld van de eerste jaarhelft wordt meer dan bevestigd. Deceuninck doet het prima als we rekening houden met de omstandigheden. Topman en referentieaandeelhouder Francis Van Eeckhout vindt samen met de beurswaakhond FSMAdat we dat mogen weten.

...

De producent van pvc-ramen en -profielen wist ons dubbel te verrassen. Ten eerste omdat er kwartaalcijfers werden gepubliceerd. Dat was de jongste tijd niet meer gebruikelijk. Ten tweede gaat het veel beter met het bedrijf dan men kan verwachten tijdens de coronacrisis. Het beeld van de eerste jaarhelft wordt meer dan bevestigd. Deceuninck doet het prima als we rekening houden met de omstandigheden. Topman en referentieaandeelhouder Francis Van Eeckhout vindt samen met de beurswaakhond FSMAdat we dat mogen weten. Uit de tradingupdate over het derde kwartaal blijkt overduidelijk dat de producent van pvc-ramen en -profielen heel goed door de zomermaanden is gekomen. De omzet steeg van juli tot en met september met 7,5 procent van 165,3 naar 177,7 miljoen euro. Met dank aan het economische herstel in West-Europa en Turkije na de duik in het tweede kwartaal en een versteviging van de marktpositie in Noord-Amerika. Analisten hadden geen kwartaalrapportering verwacht en hadden dus ook geen omzetprognose vooropgesteld. Op basis van hun omzetverwachtingen voor het tweede halfjaar mogen we deze groei als veel beter dan verwacht omschrijven. Daarmee wordt het omzetverlies van 7,4 procent (van 312,5 naar 289,2 miljoen euro) in het eerste halfjaar bijna volledig goedgemaakt. Voor de eerste negen maanden bedraagt de omzet 467 miljoen euro. Dat ligt niet zo ver verwijderd van de 478 miljoen euro voor de eerste drie kwartalen van 2019. De tweede coronagolf bedreigt in de meeste landen het omzetpotentieel voor het vierde kwartaal. Het blijft een vraagteken of de jaaromzet van vorig jaar (633,8 miljoen euro) nog kan worden behaald. Straffer dan de omzetevolutie in de eerste jaarhelft was de ontwikkeling van de winstgevendheid. Ondanks de lockdown en flink wat quarantainemaatregelen wereldwijd was halfweg het jaar de ebitda slechts met 7,8 procent (van 30,2 naar 27,8 miljoen euro) teruggevallen. Dat is een pak beter dan de analistenconsensus van 21,9 miljoen euro. De rendabiliteit was in het derde kwartaal uitzonderlijk goed. De bedrijfskasstroom (ebitda) sprong van 18,4 miljoen euro in het derde kwartaal vorig jaar naar 31,2 miljoen euro voor het derde kwartaal van 2020. Daardoor klom de ebitda ondanks de omzetdaling met 22 procent tot 59,1 miljoen euro. Dat houdt een ebitda-marge van 12,6 procent in (10,2% in derde kwartaal 2019). Daardoor is Deceuninck erin geslaagd de netto financiële schuld op jaarbasis fors af te bouwen van 160,6 naar 96,2 miljoen euro op 30 september, een krachttoer. Deceuninck verkocht onlangs wat aandelen van de op de beurs fors gestegen Turkse dochter Ege Profil Ticaret ve Sanayi AS. Daardoor werd de positie afgebouwd van 95,9 naar 93,4 procent. De komende tijd kan nog 5 procent extra worden verkocht, want om op de meest liquide Turkse markt genoteerd te blijven, moet er meer dan 10 procent free float (vrij verhandelbare aandelen) zijn.ConclusieDe derdekwartaalupdate bewijst dat Deceuninck over een sterk management beschikt. Tegen afgerond 1 keer de boekwaarde en tegen een verwachte verhouding ev (ondernemingswaarde)/ebitda (bedrijfskasstroom) van 7,5 voor het moeilijke jaar 2020 wordt dat niet voldoende in de waardering uitgedrukt. Het aandeel verdient een plaats in de voorbeeldportefeuille. We blijven bij ons positieve advies en bekijken of we niet meteen al een lage aankooplimiet leggen voor deze fraaie herstelkandidaat. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 1,56 euroTicker: DECB BBISIN-code: BE0003789063Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 214,8 miljoen euroK/w 2019: -Verwachte k/w 2020: -Koersverschil 12 maanden: -18%Koersverschil sinds jaarbegin: -25%Dividendrendement: -