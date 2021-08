Een stevige productiegroei en een fors hogere palmolieprijs bezorgden de Antwerpse plantagegroep Sipef een sterke eerste jaarhelft.

De Antwerpse plantagegroep Sipef heeft een sterke eerste jaarhelft achter de rug. De productie van eigen palmvruchten klom met 18 procent tegenover dezelfde periode van vorig jaar, tot 686.431 ton. Alle plantages droegen bij aan de groei. De vruchtenproductie in Indonesië, inclusief de inkoop bij derden, steeg met 13 procent tot 522.006 ton. Nog beter ging het in Papoea-Nieuw-Guinea, waar de plantages verder herstellen van de drievoudige vulkaanuitbarsting in 2019. De productie van eigen palmvruchten klom er met 38,1 procent tot 182.808 ton. De aanzienlijke inkoop bij derden nam er slechts bescheiden toe (+2,1% tot 119.900 ton).Het extractiepercentage, de hoeveelheid olie uit één ton vruchten wordt gehaald, steeg op groepsniveau met 1,64 procent tot 23,9 procent, waaronder een sterke 25,5 procent in Papoea-Nieuw-Guinea (+4,48%). De palmolieproductie ging met 18,04 procent vooruit tot 191.652 ton, waarvan 77.040 ton (40,2%) werd geproduceerd in Papoea-Nieuw-Guinea. Sipef verwacht een beperktere groei in het derde kwartaal, maar blijft mikken op meer dan 10 procent groei op jaarbasis. De tweede positieve factor was de evolutie van de palmolieprijs, met een hoog gemiddelde van 1116 dollar per ton, tegenover 649 dollar per ton in de eerste helft van 2020. Hoewel de fors verhoogde Indonesische exportbelasting resulteerde in een gemiddelde heffing van 345 dollar per ton, tegenover 54 dollar per ton in de eerste helft van 2020, steeg de omzet met 54,9 procent tot 182,9 miljoen dollar. De brutowinst verdrievoudigde ruimschoots tot 68,5 miljoen dollar en de nettowinst steeg van 204.000 naar 34,6 miljoen dollar. Inclusief de meerwaarde van 11 miljoen dollar op de verkoop van het belang in de Indonesische dochter PT Melania voor 36 miljoen dollar, bedroeg de nettowinst 43,5 miljoen dollar. PT Melania omvat de helft van de rubberplantages en de volledige theeactiviteiten van Sipef. De groep zal de resterende rubberplantages geleidelijk omvormen tot palmolieplantages, maar blijft nog wel bananen telen in Ivoorkust. Door de sterke kasstromen en de eerste schijf van 19 miljoen dollar uit de verkoop van PT Melania daalde de nettoschuld in de eerste jaarhelft met 31,2 miljoen dollar tot 120 miljoen dollar. Er is dus voldoende ruimte om het expansieprogramma richting 100.000 beplante hectare gestaag voort te zetten. Sipef verkocht 75 procent van het verwachte jaarvolume aan palmolie tegen 1005 dollar per ton, tegenover 76 procent tegen 692 dollar per ton op hetzelfde moment vorig jaar. Dat is voldoende om de verwachte recurrente jaarwinst (zonder de meerwaarde op de verkoop van PT Melania) te begroten op 60 à 70 miljoen dollar. Belangrijk is het positieve nieuws dat de exportheffing in Indonesië begin juli is bijgestuurd, waardoor de heffing geleidelijker wordt opgetrokken in de prijsvork van 751 à 1000 dollar per ton en de maximale heffing is verlaagd van 255 naar 175 dollar per ton. De aanpassing kwam er na de sterke stijging van de ruweolieprijzen en de hoger dan verwachte opbrengst die dient om het biodieselprogramma in Indonesië te subsidiëren.ConclusieHet aandeel van Sipef reageerde terecht positief op het goede halfjaarrapport. De bijsturing van het exportheffingssysteem in Indonesië is in combinatie met de aanhoudend hoge palmolieprijzen uitstekend nieuws met het oog op de tweede jaarhelft. Het aandeel noteert niet duur, tegen 9200 dollar per beplante hectare en 0,95 keer de boekwaarde. Het aandeel is een kandidaat voor de heropname in de voorbeeldportefeuille.Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 51,90 euroTicker: SIP BBISIN-code: BE0003898187 Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 549,1 miljoen euroK/w 2020: 45Verwachte k/w 2021: 9Koersverschil 12 maanden: +14%Koersverschil sinds jaarbegin: +16%Dividendrendement: 0,7%