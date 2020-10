Covid-19 versnelt de transformatie van PostNL van een klassiek postbedrijf naar een logistieke speler die ook brievenpost verdeelt.

Het zwaartepunt van het bedrijf, zowel in omzet als in winst, is definitief verschoven naar het bezorgen van pakjes. In het tweede kwartaal puurde het bedrijf 516 miljoen euro omzet uit het pakjesverkeer en 380 miljoen euro uit het klassieke postverkeer. In de winstverdeling is de verandering nog meer uitgesproken. De pakjes leverden 60 miljoen euro bedrijfswinst op in het tweede kwartaal, het klassieke postverkeer 5 miljoen euro. De coronacrisis gaf e-commerce en het bijbehorende pakjesverkeer vleugels. PostNL verscheepte in het tweede kwartaal een kwart meer pakjes. Die groeicijfers zijn wellicht niet vol te houden, maar het structureel veranderde koopgedrag van de consument houdt voor de bezorgbedrijven de wind in de rug.

Nog veel belangrijker voor de aandeelhouders is dat de winst uit het pakjesverkeer veel sneller steeg (+31 miljoen euro) dan de winst uit het postverkeer daalde (-12 miljoen). Dat wordt de normale gang van zaken. PostNL vangt de doorzettende daling van de klassieke postvolumes op met een defensieve strategie. De fusie met concurrent Sandd, efficiëntiewinsten en prijsverhogingen stelpen het bloeden. Dankzij de stijging van het pakjesverkeer kan PostNL op dat front een offensieve strategie voeren. Zo investeert het bedrijf dit jaar 150 miljoen euro in een uitbreiding van de bezorgcapaciteit met 40 procent. Volgend jaar worden twee nieuwe sorteercentra voor kleine pakjes en twee verdeelcentra in gebruik genomen, waaronder één in België. De combinatie van beide divisies leverde een bedrijfswinst op van 54 miljoen euro, tegenover 39 miljoen euro in dezelfde periode vorig jaar. Met die resultaten klopte het bedrijf ruim de verwachtingen. De ommekeer is opmerkelijk, omdat het bedrijf begin dit jaar nog worstelde met de verwachtingen, onder meer omdat de stijging van het pakjesverkeer afnam. Het kan verkeren.De positieve trend zette in het derde kwartaal dusdanig door dat het bedrijf vorige week de winstverwachtingen voor dit jaar kon optrekken. De bedrijfswinst zou dit jaar op minstens 175 miljoen euro landen, terwijl eerder gerekend werd op ruim 130 miljoen euro. Die aantrekkende winstgevendheid geeft ook de creatie van vrije cashflow een duwtje in de rug, wat het bedrijf de mogelijkheid geeft volgend jaar opnieuw een dividend te betalen op de resultaten van dit jaar. De nettoschuldpositie daalt tot minder dan 2 keer de bedrijfscashflow, ondanks de betaling van 205 miljoen euro eind dit jaar aan het pensioenfonds. Die betaling verlaagt de volgende jaren de pensioenuitgaven. PostNL financiert die transactie ook met een sale-and-leasebackoperatie van gebouwen ter waarde van 150 miljoen euro. Voor het management zet de daling van de nettoschuld het licht op groen voor een hervatting van het dividend. Aandeelhouders mogen volgend jaar rekenen op een dividend van ongeveer 18 eurocent per aandeel, goed voor een dividendrendement van 6 procent.ConclusiePostNL wint bij het veranderende aankoopgedrag van de consument. De coronacrisis versnelt die transformatie. De snelle en winstgevende groei van het pakjesverkeer duwt de daling in het klassieke postverkeer naar de achtergrond. De waardering blijft zeer verdedigbaar, met een koers-winstverhouding van 12 en een ondernemingswaarde van 6 keer de bedrijfscashflow. Het dividend lijkt voor de volgende jaren gebeiteld te zitten, dankzij de dalende schuldgraad en de creatie van vrije cashflow. We trekken het advies op naar 'koopwaardig'. Advies: KopenRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 2,9 euroTicker: PNLISIN-code: NL0009739416Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 1,47 miljard euroK/w 2019: 9Verwachte k/w 2020: 12Koersverschil 12 maanden: +51%Koersverschil sinds jaarbegin: +49%Dividendrendement: 6%