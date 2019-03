Een beter 2019 voor Tessenderlo Group

De verrassende aankoop van T-Power (425 megawatt) door Tessenderlo Group, die een investering van 328 miljoen euro vergde, deed velen, en ook ons, de wenkbrauwen fronsen. Maar de centrale moet voor flexibiliteit zorgen in een tijdperk waarin de energiebronnen met wind- en zonne-energie erg zullen schommelen, en ze moet zo'n 50 miljoen euro extra bedrijfskasstroom (ebitda) per jaar opleveren tot en met 2026. Die extra miljoenen zijn welkom, zeker in een periode dat de groep her en der met tegenwind wordt geconfronteerd. T-Power is sinds 2011 in bedrijf op de terreinen van Tessenderlo Group in Tessenderlo.

