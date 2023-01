De prima kwartaalcijfers deden de koers naar een historisch record net onder 450 dollar klimmen.

Voor de grootste naam in de wereld van de landbouwwerktuigen is het boekjaar 2021-2022 (afsluitdatum 30 oktober) intussen voorbij. Het afgelopen jaar stond dankzij veel hogere landbouwprijzen in het teken van een fors herstel. Het bedrijf dat in 1837 door hoefsmid John Deere werd gesticht, haalde in het afgelopen boekjaar 65 procent van de omzet uit de landbouwactiviteiten. De resterende inkomsten komen uit materialen voor bouw, bosbouw en wegenbouw. Er is ook een financiële poot, die zich met verhuur en leasing van vooral landbouwvoertuigen bezighoudt. Het vierde kwartaal leverde een omzet van 15,54 miljard dollar op. Dat is 37 procent meer dan in de periode van augustus tot en met oktober 2021. Dat cijfer kwam ver boven de gemiddelde analistenverwachting van 13,38 miljard dollar uit. De winst per aandeel landde op 7,44 dollar tegenover 'amper' 4,12 dollar in het laatste kwartaal van het boekjaar 2020-2021. Dat is een toename met 81 procent. Bovendien werd de analistenconsensus van 7,09 dollar per aandeel geklopt. De jaaromzet bereikte een recordhoogte van 47,9 miljard dollar, of een stijging met ruim 20 procent tegenover de 39,7 miljard dollar in het boekjaar 2020-2021. De winst per aandeel bereikte ook een recordniveau van 23,28 dollar per aandeel, tegenover 18,90 dollar per aandeel in het vorige boekjaar. Voor het in november gestarte boekjaar voorspelt de bedrijfsleiding een nettojaarwinst van 8 tot 8,5 miljard dollar ten opzichte van een gemiddelde analistenverwachting van 7,81 miljard dollar. Analisten mikken op een nieuwe recordwinst van 27,88 dollar per aandeel. Dat is een drievoud van het winstcijfer in het boekjaar 2019-2020 (8,69 dollar per aandeel). ConclusieDe prima kwartaalcijfers deden de koers naar een historisch record net onder 450 dollar klimmen. Tegen een verwachte koers-winstverhouding van 16 voor het lopende boekjaar en tegen de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) van 12 voor het lopende boekjaar vinden we het aandeel correct gewaardeerd. Vandaar het neutrale advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B