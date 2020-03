Jensen Group heeft een minder 2019 achter de rug en kijkt met gemengde gevoelens naar 2020. Maar de vergrijzing blijft een gunstige factor op lange termijn.

Het afgelopen boekjaar was een van de mindere van de voorbije vijf jaar voor Jensen Group. Maar daarmee zet de trend van 2018 wel verder door. Midden mei 2018 ging er plots 15 procent van de koers af. De ontwikkeling van het orderboek deed veel aandeelhouders schrikken. Maar achteraf bekeken was de specialist in industriële wassystemen te voorzichtig. Uiteindelijk stegen de opbrengsten nog met 1,7 procent tot 343,8 miljoen euro voor het boekjaar 2018.

...

Het afgelopen boekjaar was een van de mindere van de voorbije vijf jaar voor Jensen Group. Maar daarmee zet de trend van 2018 wel verder door. Midden mei 2018 ging er plots 15 procent van de koers af. De ontwikkeling van het orderboek deed veel aandeelhouders schrikken. Maar achteraf bekeken was de specialist in industriële wassystemen te voorzichtig. Uiteindelijk stegen de opbrengsten nog met 1,7 procent tot 343,8 miljoen euro voor het boekjaar 2018. Vorig jaar lag dat toch wel anders. De jaaromzet bedroeg 332,2 miljoen euro. Dat cijfer ligt 11,6 miljoen euro of 3,4 procent lager dan in 2018 en onder het zakencijfer van 2017. Dat is een gevolg van de fellere concurrentie, vooral dan in grote projecten. De veel kleine orders konden de daling niet volledig compenseren. De omzet werd gespreid over Europese Unie (58%), Verenigde Staten (23%) en Azië (19%). De hevigere concurrentie zette ook de rendabiliteit onder druk. De bedrijfskasstroom (ebitda) daalde vorig jaar met 6,8 procent, van 33,5 naar 31,2 miljoen euro (van 4,29 naar 3,99 euro per aandeel). Dat houdt een daling van de ebitda-marge in van 9,7 naar 9,4 procent. Het bedrijfsresultaat (ebit) laat een terugval met 14,6 procent zien (van 26,9 naar 23,0 miljoen euro), waardoor de ebit-marge zakt van 7,8 naar 6,9 procent.De orkaan Michael berokkende de belangrijkste productiefaciliteit van Jensen USA grote schade toe in oktober 2018. De gedeeltelijke uitkering van de verzekering had een positieve impact van 2,7 miljoen euro op het bedrijfsresultaat (ebit) in 2019. Aangezien een deel van de verzekeringsvordering zeker is, heeft Jensen Group die inkomsten al in het resultaat verrekend. De ebit van 23 miljoen euro is wel het laagste cijfer van de afgelopen vijf jaar. In 2017 boekte Jensen nog een record van 29,9 miljoen euro, wat zorgde voor een ebit-marge van 8,8 procent. Twee jaar later zit het daar 190 basispunten (1,9%) onder. Het nettoresultaat bedraagt 15,7 miljoen euro (2,01 euro per aandeel), een daling met 3,4 miljoen euro, of -17,8 procent tegenover de 19,1 miljoen euro voor het volledige boekjaar 2018. Ook dat cijfer zit beduidend onder de nettowinst van 21,1 miljoen euro (2,70 euro per aandeel) voor het boekjaar 2017. De nettokaspositie van 5,4 miljoen euro eind 2018 maakte eind vorig jaar plaats voor een netto financiële schuld van 4,4 miljoen euro door de impact van de IFRS-16-regel over operationele leases. IFRS-16 doet de schuldpositie met 13,7 miljoen euro stijgen. Het dividend bedraagt 1 euro bruto per aandeel, evenveel als voor 2018. Jensen Group wordt gecontroleerd door de Deense familie Jensen via Jensen Invest (53%). Wereldwijd is er maar één grote, niet-beursgenoteerde concurrent, het Duitse Kannegieser. Het aantal ontvangen orders in 2019 bedroeg 326,3 miljoen euro. Dat is 1,4 procent meer dan in 2018, maar er zijn wel meer kleine projecten bij. Dat gaf aanleiding tot een goede start van het boekjaar 2020, maar het coronavirus zal een serieuze impact hebben op het internationale toerisme en dus wellicht tot minder orders leiden. De impact valt nog niet goed in te schatten. Jensen Group heeft een minder 2019 achter de rug en kijkt met gemengde gevoelens naar 2020. Maar de vergrijzing (verzorgingsinstellingen) blijft een gunstige factor op lange termijn. De waardering is aanvaardbaar tegen 13 keer de verwachte winst en 8 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor 2020. Voorzichtigheidshalve gaan we voorlopig uit van een lagere omzet en winst in 2020. Tot nader order blijft Jensen Group deel uitmaken van de voorbeeldportefeuille. Advies: koopwaardigRisico: laagRating: 1AKoers: 21,80 euroTicker: JEN BBISIN-code: BE0003858751Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 191 miljoen euroK/w 2019: 12Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: -25%Koersverschil sinds jaarbegin: -28%Dividendrendement: 4,1%