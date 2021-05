We mikken op een verder koersherstel van het AB InBev-aandeel het komende jaar.

De grootste brouwer ter wereld publiceerde niet alleen de kwartaalcijfers, maar kondigde ook - niet helemaal onverwacht - dat de 60-jarige CEO, Carlos Brito, op 1 juli vertrekt bij AB InBev, na een carrière van 32 jaar bij de bierbrouwer, waarvan liefst vijftien jaar als topman. Hoewel er - terecht - wat discussie is over de laatste vijf jaar van Brito als CEO, met de overname van SABMiller,het wereldleiderschap in de brouwerijwereld is toch in de eerste plaats zijn levenswerk. Hij en niemand anders is daarvan de architect. Bij AB InBev breekt een nieuw tijdperk aan onder de verwachte opvolger Michel Doukeris, die ook al een kwarteeuw op de teller heeft bij 's werelds grootste bierbrouwer.Het boekjaar 2021 kondigt zich een pak beter aan dan vorig jaar. In elk geval is het goed begonnen, met meevallende kwartaalcijfers. Al hadden de analisten dat wel verwacht, na de meevallende resultaten bij onder meer Heineken. AB InBev ging echter voldoende boven hun verwachtingen, om de koers voor het eerst sinds de uitbraak van de pandemie weer boven 60 euro te doen klimmen. In het eerste kwartaal was er een organische (zonder rekening te houden met overnames en desinvesteringen) volumegroei van 13,3 procent (+14,9% voor de eigen bieren), tot 135,55 miljoen hectoliter. AB InBev bleef zo 5,5 procent boven de gemiddelde analistenverwachting van 128,5 miljoen hectoliter. De organische omzetgroei lag met 17,2 procent nog een stuk boven de volumetoename, maar dat zijn we intussen gewoon. Met 12,293 miljard dollar klopte het ook de analistenconsensus van 11,57 miljard dollar. De voorbije kwartalen hadden we al opgemerkt dat er wat marge werd prijsgegeven. De organische toename van de bedrijfskasstroom (ebitda) was met andere woorden minder sterk was dan de organische volume- en omzetgroei. Deze keer zit het cijfer ertussenin met een stijging van 14,2 procent tot 4,267 miljard dollar, tegenover 3,949 miljard in de eerste drie maanden van 2020. De analistenconsensus was 4,091 miljard dollar.De ebitda-marge (ebitda/omzet) is dus wel voort gezakt van 35,9 procent in het eerste kwartaal van 2020 naar 34,7 procent in eerste kwartaal van dit jaar. Ze bleef ook onder de analistenconsensus van 35,4 procent. Maar het blijft in de sector een bijzonder hoge marge. De onderliggende winst per aandeel kwam uit op 0,51 dollar, ook wat beter dan de gemiddelde analistenverwachting van 0,49 dollar. De biergigant mikt voor het volledige boekjaar op een toename van de ebitda tussen 8 en 12 procent. De volume en omzetgroei zou hoger moeten liggen. De waardering van AB InBev is de afgelopen jaren fors teruggevallen. Mede door de koersduik van 120 naar op een gegeven moment minder dan 50 euro. We zijn blij over de opname in de voorbeeldportefeuille op dat niveau. Tegen 1,7 keer de boekwaarde en 13,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) 2021 is de waardering nog steeds aanvaardbaar. We mikken op een verder koersherstel het komende jaar. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 62,32 euroTicker: ABI BBISIN-code: BE0974293251Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 105,52 miljard euroK/w 2020: 23,5Verwachte k/w 2021: 22Koersverschil 12 maanden: +59%Koersverschil sinds jaarbegin: +9%Dividendrendement: 0,8%