De halfjaarcijfers van 2019 konden op wat meer appreciatie rekenen dan die van vorig jaar, al was de positieve koersreactie niet overdreven.

De halfjaarcijfers van Tessenderlo Grouplaten zien dat de perspectieven voor de afdelingen Bio-Valorisatie (verwerking slachtafval en gelatine) en Industriële Oplossingen (plastic pijpsystemen en waterbehandeling) rooskleuriger zijn geworden. Maar ook het standhouden van Agro (hoofdzakelijk Tessenderlo Kerley, gespecialiseerde meststoffen uit de afvalstromen van raffinaderijen) is een aangename verrassing. We hadden voor een serieuze terugval gevreesd door de handelsoorlog en het late plantseizoen in de Verenigde Staten.

