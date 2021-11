Greiner zal met het bod van 13,50 euro niet de controle over Recticel verwerven, maar blijft wel een partij waarmee om rekening mee te houden.

Nog tot 17 december loopt het vrijwillige maar vijandige openbaar bod van het Oostenrijkse Greinerop Recticel, Greiner biedt 13,50 euro per aandeel. Opmerkelijk is dat de raad van bestuur van Recticel met goedkeuring van de beurswaakhond FSMA een Memorie van Antwoord schreef,waarin hij de aandeelhouders uitdrukkelijk oproept niet op het bod in te gaan. Sowieso is de kans klein dat veel aandeelhouders zullen toehappen, omdat de beurskoers 15 tot 20 procent boven de biedprijs noteert. Rond Hemelvaart kwam het bericht dat de Oostenrijkers het controlebelang van 27 procent van de holding Bois Sauvagehadden overgekocht tegen 13,5 euro per aandeel. Tegen die prijs zal Greiner de schuinrubberproducent niet van de beurs kunnen halen of de controle (50% + 1 aandeel) verwerven. Maar het blijft wel een partij om mee rekening te houden. De bedrijfstop van Recticel reageerde compleet verrast en erg afwijzend op de demarche van Bois Sauvage, en zocht naar een tegenzet. Het plan is nu de afdeling Engineered Foams te verkopen aan het Amerikaanse Carpenter voor 656 miljoen euro of circa 11,50 euro per aandeel. De aandeelhouders mogen zich op 6 december over die strategiewijziging uitspreken. Voor het bod van Greiner zag topman CEO Olivier Chapelle de strategische herpositionering als een strategie op twee pijlers. In de loop van dit kwartaal zou de verkoop van de divisie Slaapcomfort worden aangekondigd. Chapelle kocht voor omgerekend 250 miljoen euro de FoamPartner-activiteiten van de Zwitserse groep Conzetta. Daarnaast was er groeipotentieel in isolatie. Als de verkoop van de grootste afdeling Engineered Foams doorgaat, zal Recticel voortaan focussen op het groeipotentieel in isolatie. Daarover kwam slecht nieuws uit Polen. De overname van de isolatieplatenactiviteiten van Gor-Stal staat op losse schroeven. De eigenaars willen door de 'gewijzigde omstandigheden' niet meer verkopen. Dat is een afknapper, want Gor-Stal zou voor de isolatie-activiteiten van Recticel de poort openen naar Centraal- en Oost-Europa. Op groepsniveau sprong de omzet in de eerste negen maanden van het jaar 54,8 procent hoger naar 915,9 miljoen euro. Daarin droeg FoamPartner zes maanden bij. Organisch (zonder bijdrage van de duurste overname ooit) was er nog een klim van 31,2 procent. In het eerste kwartaal was er een toename van 15,9 procent, van 221,5 naar 256,7 miljoen euro. De omzet voor het derde kwartaal lag met 319,7 miljoen euro (+47,1% op jaarbasis) wel afgerond 6 procent onder de gemiddelde verwachting van 339 miljoen euro. Vooral de afdeling Engineered Foams bleef met -6,6 procent onder de consensus.De netto financiële schuld zakte wel meer dan verwacht: van 206,6 miljoen euro op 30 juni naar 189 miljoen op 30 september. De bedrijfsleiding behield de prognose tot een aangepaste ebitda voor 2021 tussen 123 en 133 miljoen euro.ConclusieAl maanden noteert het aandeel van Recticel boven de overnameprijs die Greiner aan referentieaandeelhouder Bois Sauvage heeft betaald. Maar de Oostenrijkers zijn nog niet uitgepraat. We blijven vinden dat Recticel een hogere waardering verdient dan zowat 8,5 keer de ondernemingswaarde (ev) ten opzichte van de bedrijfskasstroom (ebitda) voor dit jaar. Al zal de koersevolutie natuurlijk ook mee bepaald worden door de verdere ontwikkelingen in het aandeelhouderschap. Greiner kan nog voor verrassingen zorgen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 16,26 euroTicker: REC BBISIN-code: BE0003656676Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 903,3 miljoen euroK/w 2020: -Verwachte k/w 2021: 14Koersverschil 12 maanden: +85%Koersverschil sinds jaarbegin: +54%Dividendrendement: 1,5%