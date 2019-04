De recente koersevolutie van Melexis doet ons de wenkbrauwen fronsen. De cijfers over eerste kwartaal lagen grotendeels in lijn met de verwachtingen, maar de prognoses voor het lopende kwartaal doken onder de lat van de analisten.

De situatie op de markt van de halfgeleiders is de voorbije maanden nauwelijks gewijzigd. Klanten bouwden hun voorraden af, waardoor ze minder bestelden. Bovendien is er op korte termijn geen beterschap in zicht door de talrijke economische en geopolitieke onzekerheden. Eén zinnetje van topvrouw Françoise Chombar was echter voldoende om het tij te keren. Volgens de CEO is het dal bereikt en zijn in het lopende kwartaal heel voorzichtige verbeteringen merkbaar. Meer was niet nodig om een openingsverlies van bijna 7 procent weg te werken en een flinke stijging op de koerstabellen te zetten.

...