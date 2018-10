Eenmalige elementen kleuren halfjaarresultaat Texaf

Tijdens de algemene vergadering in mei was het nog het grote nieuws: de Democratische Republiek Congo (DRC) had een stuk grond (10.637 m²) aan de rand van de site van Utexafrica onteigend. Het management was echter best tevreden met de compensatie van 5,4 miljoen dollar _ waarvan 1 miljoen onmiddellijk en de rest in schijven tot eind 2018 _ voor een slechts deels bebouwbaar stuk. De prijs van 500 dollar per vierkante meter in het kader van een onteigeningsprocedure bewijst dat de waarde van de gronden hoog ligt. Maar het bewijst ook dat de Congolese staat Texaf ernstig neemt en erkent dat de vennootschap belangrijk is voor de vastgoedontwikkeling in Kinshasa.

...