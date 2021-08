ForFarmers zag alle belangrijke cijfers dalen tegenover de eerste helft van vorig jaar, behalve de omzet. Het management moet zich bewijzen om de troeven van de veevoederfabrikant uit te spelen.

We kunnen alleen maar akkoord gaan met de stelling van de veevoederfabrikant ForFarmers dat de eerste jaarhelft teleurstellend is. Alle belangrijke cijfers daalden tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg wel met 2 procent, dankzij twee recente overnames. Waren die er niet geweest, dan zou ook dat cijfer 0,50 procent onder dat van de eerste helft van 2020 liggen. Verder daalde de bedrijfskasstroom (ebitda) met 20 procent. Zonder de twee overnames zou de daling 28 procent hebben bedragen. De bedrijfs- en nettowinst lagen 44 en 46 procent lager dan vorig jaar. Daarmee krompen ook alle winstmarges. Als reactie op de tegenvallende resultaten daalde de koers van het aandeel met meer dan 5 procent.

...

We kunnen alleen maar akkoord gaan met de stelling van de veevoederfabrikant ForFarmers dat de eerste jaarhelft teleurstellend is. Alle belangrijke cijfers daalden tegenover dezelfde periode vorig jaar. De omzet steeg wel met 2 procent, dankzij twee recente overnames. Waren die er niet geweest, dan zou ook dat cijfer 0,50 procent onder dat van de eerste helft van 2020 liggen. Verder daalde de bedrijfskasstroom (ebitda) met 20 procent. Zonder de twee overnames zou de daling 28 procent hebben bedragen. De bedrijfs- en nettowinst lagen 44 en 46 procent lager dan vorig jaar. Daarmee krompen ook alle winstmarges. Als reactie op de tegenvallende resultaten daalde de koers van het aandeel met meer dan 5 procent. De belangrijkste oorzaak is dat ForFarmers de stijgende grondstoffenprijzen onvoldoende snel kan doorrekenen aan zijn klanten. Die zagen een belangrijk deel van hun afzetmarkt op slot gaan door de coronacrisis. Met de sluiting van de horeca daalde de vraag naar vlees, zuivel en eieren op alle markten waar ForFarmers actief is. Daardoor konden landbouwers de hogere veevoederprijzen niet doorrekenen aan hun klanten. De prijzen van zuivel, vlees en eieren zijn wel langzaam aan het stabiliseren, maar nog niet voldoende om de stijgende grondstoffenprijzen van veevoederbedrijven als ForFarmers te compenseren. Vroeg of laat wordt die keten aan prijsstijgingen aan de eindconsument doorgerekend, verzekerde het management, maar dat gebeurt deze keer niet zo snel als normaal. Er zal dus nog enkele maanden druk blijven op de marges. De hele veevoedersector zit gekneld tussen de stijgende inputprijzen en de beperkte mogelijkheid om die snel door te rekenen. Volgens het management rekenen de klanten erop dat de veevoederbedrijven hen niet kopje-onder doen gaan en dus de aanpassingen van de veevoederprijzen matigen en slechts geleidelijk doorvoeren. Daarnaast was er een incident in Duitsland, dat door slecht geprijsde contracten 4 miljoen euro minder bedrijfskasstroom (ebitda) zal opleveren. Maar de margedruk in de sector biedt ook kansen. Financieel is ForFarmers nog heel gezond met veel eigen vermogen (41% van het balanstotaal) en een nettoschuldgraad van 0,7 (nettoschuld tegenover ebitda). Dat biedt kansen met het oog op de verdere consolidatie van de sector, waar ForFarmers op moet inspelen. ForFarmers wil via overnames op twee nieuwe markten actief worden, liefst buiten Europa. Daar heeft de landbouw meer ontwikkelingskansen en zijn er minder beperkende milieumaatregelen. Er zitten overnameprooien in de pijplijn, maar het management kon daar nog niets over kwijt. ForFarmers moet de komende kwartalen met concrete resultaten komen voor de ambitie die het zichzelf heeft opgelegd. Zo wil het dit en volgend jaar 7 miljoen euro kosten besparen. Volgens de bedrijfstop zit dat plan op schema. Verder zei het management eind dit jaar met innovaties te komen die de klimaatvoetafdruk van zijn klanten aanzienlijk zullen verminderen. Dat kan een belangrijke troef zijn voor de klanten, aangezien de Europese landbouw onder druk staat vanwege zijn impact op het klimaat en het milieu. ConclusieForFarmers heeft nog altijd troeven, zoals de gezonde balans die moet toelaten om marktaandeel te winnen, de lage waardering - die weliswaar deels terecht is vanwege de slechte resultaten - en het hoge dividendrendement van meer dan 5 procent bruto. We gaan evenwel van een positief naar een neutraal advies, omdat het management zich de komende kwartalen zal moeten bewijzen om al die troeven uit te spelen.Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 4,63 euroTicker: FFARMISIN-code: NL0011832811Markt: Euronext AmsterdamBeurskapitalisatie: 440 miljoen euroK/w 2020: 36Verwachte k/w 2021: 11Koersverschil 12 maanden: -15%Koersverschil sinds jaarbegin: -13%Dividendrendement: 5,8%