De eerstekwartaalcijfers van Euronav zijn beter dan verwacht. De Belgische olierederij is perfect gepositioneerd als de markt verder herstelt. Het optimisme voor de tweede jaarhelft is intact.

De eerstekwartaalcijfers van de Belgische olierederij Euronav zijn beter dan verwacht. De tarieven op de spotmarkt voor zowel VLCC's (very large crude carriers met een capaciteit tot 320.000 ton) als voor de kleinere Suezmax-schepen hielden beter stand dan verwacht, ondanks de oplevering van het equivalent van 28 nieuwe VLCC's en de productiebeperking met 1,2 miljoen vaten per dag die de olieproducerende landen eind 2018 hebben vastgelegd. Het gemiddelde dagverhuurtarief bedroeg voor de VLCC's 35.195 dollar, bijna een verdubbeling tegenover het eerste kwartaal van 2018 (18.725 dollar) en in lijn met het vierde kwartaal (34.959 dollar). Bij de Suezmax-schepen lag het daggemiddelde op 27.380 dollar, tegenover 14.000 dollar in het eerste kwartaal en 20.553 dollar in het vierde kwartaal van ...