De holding kwam met de primeur van een keuzedividend.

De holding met focus op de Democratische Republiek Congo (DRC) pakte sneller dan verwacht uit met een update over het eerste kwartaal. De huurinkomsten uit de vastgoedpoot (residentieel en kantoren) zijn met 5 procent gestegen tot 4,9 miljoen euro. De toename komt voor de helft van zes nieuwe villa's in het project Bois Nobles op de Utexafrica-site in Kinshasa, waarvan de tweede fase (33 wooneenheden) aangevat is. De topsite is door de coronapandemie wel in lockdown geplaatst, waardoor de werken op 6 april zijn stopgezet. Intussen zijn de maatregelen versoepeld en zou de impact beperkt blijven tot een maand vertraging en 185.000 euro. Het nieuws over Carrigrès, een zandsteengroeve met nog voor zeker veertig jaar reserves in Kinshasa, blijft ook verbeteren. De omzet was 47 procent hoger dan het zeer lage cijfer in de eerste drie maanden van vorig jaar. Daardoor kan de groeve weer minstens break-even draaien. Ze ligt buiten de lockdownzone en is opengebleven.Texaf Digitaal is een nieuwe groeipool in ontwikkeling. De digitale campus opende begin 2020. Texaf stelde een gerenoveerd gebouw (700 m²) ter beschikking, waar intensieve opleidingen worden gegeven in web- en mobiele ontwikkeling. Door de quarantainemaatregelen moest de campus wel tijdelijk sluiten. Via de investering in het fonds Partech Africa is al in negen Afrikaanse start-ups geïnvesteerd. Texaf wil een toonaangevende investeerder worden in DRC door te participeren in beloftevolle, digitale bedrijven. De holding wil een sleutelrol spelen in de digitalisering van het grote Centraal-Afrikaanse land. Globaal heeft de coronacrisis de resultaten in het eerste kwartaal niet beïnvloed en blijven de huurgelden binnenkomen. Covid-19 remt wel de vooruitgang van Kinsuka, een potentieel megaproject van de groep: de promotie van 1500 woningen op de resterende 87 hectare buiten Kinshasa. Vorig jaar verkocht Texaf een deel van het terrein (17,2 ha) voor 6,9 miljoen dollar aan het overheidsbedrijf Société Nationale d'Electricité,om de stad Kinshasa te kunnen verbinden met de nieuwe waterkrachtcentrale. Dat bracht een meerwaarde van 5,12 miljoen euro op, wat Texaf vorig jaar mee aan een fraaie nettowinst van 10,77 miljoen euro hielp, of 3,04 euro per aandeel. Texaf moet er dit jaar starten met de bouw van modelwoningen, om het eigen terrein te bezetten en de appetijt van de markt te proeven. Het management moet ook beslissen over de fasering en de financiering van het megaproject (alleen of met partner(s), al dan niet in een aparte vennootschap). Het management gaat voor dit jaar voorlopig uit van een resultaat in lijn met dat van 2019. De primeur bij de publicatie van de jaarcijfers 2019 was het voorstel van het keuzedividend. Dat betekent dat de aandeelhouders kunnen ervoor kiezen hun dividend geheel of gedeeltelijk te laten uitbetalen in nieuwe aandelen. De hoofdaandeelhouder, SFA (Philippe Croonenberghs), zal dat minstens voor de helft doen. De portefeuillemaatschappij profileert zich al jaren als een dividendaandeel en vooral dan als een stevige dividendgroeier (gemiddeld circa +20%). ConclusieWe denken dat er de komende jaren weer ruimte is voor een koersversnelling. Een nieuwe berekening van het vastgoed begin 2019 leverde een waarde op van 324,5 miljoen euro (89,4 euro per aandeel) op basis van 800 dollar per vierkante meter voor bebouwbare grond in het centrum van Kinshasa. Het koerspotentieel op langere termijn op basis van de vastgoedontwikkeling alleen blijft dus groot. Daar kan over enkele jaren ook nog het potentieel van de digitale economie bij komen. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 32,80 euroTicker: TEXF BBISIN-code: BE0974263924Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 115,2 miljoen euroK/w 2019: 13Verwachte k/w 2020: 13Koersverschil 12 maanden: -3%Koersverschil sinds jaarbegin: -16%Dividendrendement: 2,4%