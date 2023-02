Beleggers geven Apple voorlopig het voordeel van de twijfel en stuurden het aandeel zelfs hoger. Er zijn inderdaad verzachtende omstandigheden.

De drie maanden tot eind december, het eerste kwartaal van het nieuwe fiscaal boekjaar van Apple, was een opmerkelijke periode voor het bedrijf. Voor het eerst sinds 2016 klopt het de consensusverwachtingen niet. Daarnaast daalde de verkoop van de iPhone voor het eerst sinds het vierde kwartaal van 2020. Apple kon enkele verzachtende omstandigheden inroepen. Een eerste is de sterke dollar. Apple haalt ongeveer 58 procent van de inkomsten buiten de thuismarkt. De dure dollar zorgde het voorbije kwartaal voor een tegenwind van 8 procent. Een andere tegenvaller was de lockdown in China en de tijdelijke sluiting van de FoxConn-fabriek in Zhengzhou, waar de nieuwe iPhones worden geproduceerd. Door de lockdown daalde de smartphoneverkoop in China tijdens het laatste kwartaal van 2022 met 17 procent. De achteruitgang over heel 2022 bedroeg 11 procent. De omzet in China daalde met 7 procent. Het land staat nog steeds in voor ongeveer een vijfde van de groepsomzet. Dat is bijna evenveel als het aandeel van Europa (23,6%). De Europese omzet daalde met 4 procent, net als die op de thuismarkt. Op groepsniveau kwam de omzet uit op 117,15 miljard dollar, of 5,5 procent minder dan een jaar eerder en 4,5 miljard dollar onder de consensusschatting. De kosten (-4%) daalden minder hard dan de omzet, vandaar dat de brutomarge licht afnam van 43,8 naar 43 procent. Apple is een van de weinige techbedrijven dat nog geen ontslagen aankondigde. De nettowinst daalde van 34,6 naar 30 miljard dollar. Per aandeel bleef er 1,88 dollar over (1,95 verwacht) tegenover 2,1 vorig jaar. De omzet uit de verkoop van de iPhone daalde met 8 procent naar 65,8 miljard dollar. Dat was ontgoochelend. De impact van de productiepauze op de verkoop van de iPhone 14 valt lastig in te schatten. Sommige analisten gaan uit van 5 tot 6 miljoen stuks tegen een gemiddelde verkoopprijs van 900 dollar. Als die schatting klopt, zou de omzetverwachting wel gehaald zijn zonder productiestop. Toch mag men er niet vanuit gaan dat de gemiste verkopen zullen worden ingehaald. Er zijn berichten dat onlinewinkels in China hun voorraad van de iPhone 14 al met hoge kortingen verkopen, wat niet wijst op een hoge vraag.De omzet uit diensten vormde een lichtpunt met 20,76 miljard dollar, of 6,4 procent meer dan een jaar eerder. Volgens Apple zijn er wereldwijd 935 miljoen gebruikers van minstens een van de diensten van de groep (App Store, Apple Music, iCloud, enzovoort). De Wearables (onder meer Apple Watch, AirPods en HomePod) presteerden ondermaats met een omzetdaling van 8 procent. De Mac-productlijn scoorde het slechtst met een achteruitgang van 29 procent. Dat komt door de moeilijke vergelijkingsbasis omdat een jaar eerder de nieuwe MacBook Pro met de intern ontwikkelde M1-chip werd gelanceerd. Apple verwacht voor het lopende kwartaal een tegenwind van de dollar van 5 procent, terwijl de iPhone-verkoop zal herstellen. Het voorbije kwartaal liepen de aandeelhoudersvergoedingen op tot 25 miljard dollar en het aantal uitstaande aandelen daalde met 3,4 procent. Het kwartaaldividend werd vastgelegd op 23 dollarcent. Apple beschikte eind december over 165,5 miljard dollar aan cash en verkoopbare activa. De langetermijnschuld bedraagt 99,6 miljard dollar.ConclusieBeleggers geven Apple voorlopig het voordeel van de twijfel en stuurden het aandeel zelfs hoger. Er zijn inderdaad verzachtende omstandigheden, alleen wordt Apple tegen meer dan 150 dollar nog altijd als een groeibedrijf gewaardeerd, terwijl het dat al een tijdje niet meer is. Afwachten. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 151,73 dollarTicker: AAPL USISIN-code: US0378331005Markt: NasdaqBeurskapitalisatie: 2400 miljard dollarK/w 2022: 25Verwachte k/w 2023: 25Koersverschil 12 maanden: -12%Koersverschil sinds jaarbegin: +21%Dividendrendement: 0,6%