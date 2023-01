Südzucker blijft de veruit grootste suikerproducent van Europa, met 23 suikerfabrieken en 2 raffinaderijen. Een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers heeft 59 procent van de aandelen in handen. Daarnaast is het met zijn beursgenoteerde dochter Crop Energies een van de grootse spelers in Europa, ook actief in bio-ethanol. Bovendien is de groep het nummer één in Europa met haar fruitbereidingen en ...

Südzucker blijft de veruit grootste suikerproducent van Europa, met 23 suikerfabrieken en 2 raffinaderijen. Een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers heeft 59 procent van de aandelen in handen. Daarnaast is het met zijn beursgenoteerde dochter Crop Energies een van de grootse spelers in Europa, ook actief in bio-ethanol. Bovendien is de groep het nummer één in Europa met haar fruitbereidingen en -concentraten. Bij de specialiteiten is ze onder meer het nummer één in Europa voor diepgevroren pizza. Over het derde kwartaal van het boekjaar 2022-2023 steeg de omzet met 21,5 procent, tot 2,482 miljard euro. Dat bleef onder de analistenconsensus van 2,55 miljard, en was een minder sterke groei dan in de voorgaande kwartalen. Na negen maanden bedraagt de omzettoename 26 procent. In het derde kwartaal bedroeg het bedrijfsresultaat (ebit) 220 miljoen euro, 73,5 procent meer dan in hetzelfde kwartaal van het vorige boekjaar en een stuk boven de gemiddelde analistenverwachting van 163,5 miljoen. In de eerste negen maanden was er een bedrijfswinst (ebit) van 536 miljoen euro, ruim een verdubbeling tegenover dezelfde periode van het vorige boekjaar. De bedrijfsleiding mikt op 530 tot 630 miljoen euro voor het volledige boekjaar, tegenover 332 miljoen in het boekjaar 2021-2022. De analistenconsensus stond op 606,2 miljoen. Voor het volgende boekjaar verwacht de bedrijfsleiding opnieuw een gevoelige verbetering naar 650 tot 850 miljoen euro.ConclusieTegen 12 keer de verwachte winst 2022-2023, tegen 1,1 keer de boekwaarde en 6,5 keer de verhouding ondernemingswaarde (ev) tegenover de bedrijfskasstroom (ebitda) is het aandeel nog niet echt duur, maar het goedkope karakter is er nu wel van af. Vandaar het neutrale advies. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2B Koers: 15,32 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 3,13 miljard euroVerwachte k/w 2022-'23: 12Verwachte k/w 2023-'24: 11Koersverschil 12 maanden: +21%Koersverschil sinds jaarbegin: -6%Dividendrendement: 2,6%