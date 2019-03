Eindelijk betere vooruitzichten voor K+S

De Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S wil zijn schuldgraad tegen eind 2020 halveren. Het aandeel is aantrekkelijk gewaardeerd.

Na een tegenvallend 2018 blikt de Duitse meststoffen- en zoutproducent K+S (voluit Kali und Salz) hoopvol vooruit. K+S rekende in 2018 op een stevige impuls van het in 2017 opgestarte Canadese nieuwbouwpotasproject Bethune en van een hogere productie in Duitsland. Maar de opstart van Bethune verloopt stroever dan verhoopt. De productie strandde op 1,4 miljoen ton, tegenover de verwachte 1,7 à 1,8 miljoen ton. Bethune zorgde wel voor een eerste positieve bedrijfskasstroom (ebitda). Voor 2019 mikt Bethune op een productie van 1,7 à 1,9 miljoen ton en een positieve bedrijfswinst (ebit). Tegen eind 2023 wordt de maximale productiecapaciteit van 2,86 miljoen ton bereikt. De verhoopte forse toename van de potasproductie in Duitsland kwam er niet, ondanks de rist maatregelen van de jongste jare...