Eindelijk beterschap bij AB InBev

Oef, de resultaten van AB InBev vielen mee en hadden een fraaie koersstijging tot gevolg. Vooral ook omdat het persbericht rooskleurige perspectieven voor 2019 bood. Dat was de jongste jaren veeleer uitzonderlijk. Zo moest de koers na de aankondiging van de teleurstellende derdekwartaalcijfers de grootste dreun incasseren in zowat tien jaar (-10,4 %). De ontgoochelende cijfers leidden er ook toe dat het management het dividend halveerde tot 1,80 euro per aandeel bruto voor het boekjaar 2018 (aandeelhouders krijgen er nog een slotdividend van 1 euro bruto bij).

...