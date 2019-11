Volgens CEO Tim Gitzel was de interesse en de pijplijn aan mogelijke deals sinds 2011 niet meer zo groot. Ook aan de aanbodzijde leggen producenten wat meer discipline aan de slag.

Het geduld van beleggers in Cameco werd de voorbije jaren sterk op de proef gesteld. Hoewel het nog te vroeg is om van een ommekeer te spreken, waren er de voorbije maanden toch enkele positieve signalen. Cameco voert constant gesprekken met potentiële afnemers van langetermijncontracten. Dat is niet nieuw, maar volgens CEO Tim Gitzel was de interesse en de pijplijn aan mogelijke deals sinds 2011 niet meer zo groot. Dat laat zich nog niet zien in de cijfers, al sloot Cameco eerder dit jaar een contract af voor de levering van 25 miljoen pond kernbrandstof. De marktonderzoeker UxConsulting rekende voor dat er tussen januari en september voor 68 miljoen pond aan langetermijncontracten werden afgesloten tegenover 58 miljoen pond in dezelfde periode een jaar ee...