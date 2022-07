Südzucker is enkele jaren door een diep dal gegaan, maar het tij lijkt te keren. Het aandeel is nog niet echt duur, maar het goedkope is er wel vanaf.

Südzucker is veruit de grootste suikerproducent van Europa (23 suikerfabrieken en twee raffinaderijen) en wordt gecontroleerd door een coöperatie van zowat 30.000 suikerbietentelers (59% van de aandelen). Op de aankondiging van de eerstekwartaalcijfers van het boekjaar 2022-2023 (afsluitdatum 28 februari) volgde een veeleer neutrale koersreactie. Dat was helemaal niet slecht, want de koers was in de aanloop naar die bekendmaking, tegen de algemene beurstrend in, al mooi gestegen. De cijfers en de prognoses voor het volledige boekjaar overtroffen de analistenverwachtingen. De voorbije twee jaar waren sterke jaren voor de landbouwgrondstoffen. De suikerprijs is tussen midden 2020 en het voorjaar van 2022 van 12 naar 20 dollar geklommen, al is die onlangs wel zo'n 10 procent teruggevallen vanaf de piek. Het afgelopen decennium heeft Südzucker gediversifieerd in bio-ethanol via de beursgenoteerde dochter CropEnergies, een van de grootse spelers in Europa, in fruitbereidingen en fruitconcentraten (nummer één in Europa) en in specialiteiten (nummer één in Europa voor diepgevroren pizza). In het eerste kwartaal van het boekjaar 2022-2023 steeg de omzet met 29,8 procent tot 2,275 miljard euro (was 1,753 miljard). Het management blijft erbij dat de omzet dit boekjaar tussen 8,9 en 9,3 miljard euro zal uitkomen (7,6 miljard euro in het afgelopen boekjaar). Opmerkelijk is dat de analistenconsensus voor de omzet slechts op 8,69 miljard euro ligt, of zo'n 3 procent onder de onderkant van de vork.Cruciaal was de fraaie omzetsprong van het suikersegment (+22,1% of van 595 naar 727 miljoen euro). De hogere gemiddelde prijs werd versterkt door hogere volumes en een hogere opbrengst per beplante hectare. De droogte kan de opbrengsten later dit jaar wel in negatieve zin beïnvloeden. Zowel in absolute als relatieve termen scoorde CropEnergies veruit de grootste omzetsprong met 93,3 procent, van 195 naar 377 miljoen euro. De forse klim van de energieprijzen is daar natuurlijk niet vreemd aan. Specialiteiten, de op één na grootste afdeling, boekte een omzetgroei van 421 naar 515 miljoen euro (+22,3%). Voor het hele boekjaar mikt het management voor de suikerdivisie weer op een positief bedrijfsresultaat (ebit) tussen 0 en 100 miljoen euro. CropEnergies deed het schitterend met een ebit-sprong van 15 naar 87 miljoen euro. Specialiteiten zorgde voor een valse noot, met een daling van de ebit van 34 naar 30 miljoen euro - een gevolg van de kosteninflatie. Fruit deed het binnen de groep gematigd met ebit-toename van 16 naar 20 miljoen euro. In totaal levert het eerste kwartaal een bedrijfswinst (ebit) van 163 miljoen euro op, of ruim een verdrievoudiging tegenover de 49 miljoen euro in de eerste drie maanden van het vorige boekjaar. De bedrijfsleiding mikt op een vork van 400 tot 500 miljoen euro voor het hele boekjaar (332 miljoen euro in het boekjaar 2021-2022). De analistenconsensus voor de groepsebit staat op 405 miljoen euro, helemaal aan de onderkant van de vork.Geduld wordt dan toch beloond. Het aandeel heeft de afgelopen maanden dan toch de sprong kunnen maken waar we al eerder op hadden gehoopt. Laten we niet vergeten dat het aandeel enkele jaren geleden door een diep dal is gegaan en daar nog maar deels van is hersteld. Tegen 15 keer de verwachte winst, tegen 1,2 keer de boekwaarde en 7 keer de verhouding tussen de ondernemingswaarde (ev) en de bedrijfskasstroom (ebitda) voor het boekjaar 2022-2023 is het aandeel nog niet echt duur, maar het goedkope is er wel vanaf. Vandaar nemen we de beslissing om het advies naar 'neutraal' te verlagen. Advies: houden/afwachtenRisico: gemiddeldRating: 2BKoers: 15,49 euroTicker: SZU GRISIN-code: DE0007297004Markt: FrankfurtBeurskapitalisatie: 3,16 miljard euroK/w 2021-'22: 22,5Verwachte k/w 2022-'23: 15Koersverschil 12 maanden: +16%Koersverschil sinds jaarbegin: +17%Dividendrendement: 2,6%