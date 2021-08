De nieuwe vertraging in de ontwikkeling van Hod Maden zet wel de koers onder druk.

In het tweede kwartaal pakte het Canadese edelmetalenroyalty- en streamingbedrijf Sandstorm Gold eindelijk uit met significante nieuwe deals. Die zijn goed voor 145 miljoen Amerikaanse dollar, het grootste bedrag op kwartaalbasis sinds 2017. Een eerste kleine deal was de overname in mei van een pakket van 21 royalty's op edelmetalenprojecten in de Verenigde Staten voor 7 miljoen. In juni kondigde Sandstorm de overname voor 30 miljoen dollar aan van een streaming- en royaltyovereenkomst op de Vatoukula-goudmijn op de Fiji-eilanden, in handen van het Waterton Precious Metals Fund. De mijn produceert jaarlijks 30.000 à 40.000 troy ounce goud. Er zijn plannen om dat de komende drie tot vijf jaar op te trekken tot 50.000 à 70.000 troy ounce. De eerste zes jaar zal Sandstorm Gold 25.920 troy ounce goud kopen tegen 20 procent van de spotprijs, daarna zal het 2,9 procent van de jaarproductie kopen. Door de derde overeenkomst verwerft Sandstorm voor 108 miljoen dollar royalty's op twee uitgestrekte mijngebieden van de Braziliaanse mijnbouwgigant Vale in Brazilië. De deal behelst ijzererts, goud en koper, en is vergelijkbaar met de transactie die Franco-Nevada in mei afsloot. De Vale-royalty's zullen decennialang inkomsten opleveren, dit jaar 11 à 12 miljoen dollar. Op basis van de deals steeg de verwachte verkoop voor 2021 van 55.000 à 62.000 troy ounce goudequivalent naar 62.000 à 69.000 troy ounce. In het tweede kwartaal steeg de verkochte productie in vergelijking met het eerste kwartaal met 3,2 procent, tot een nieuw record van 18.004 troy ounce. Vergeleken met het door de pandemie fors getroffen tweede kwartaal van 2020 was er een stijging met 64,9 procent.De omzet daalde op kwartaalbasis van 31 miljoen naar 26,4 miljoen dollar. Inclusief de inkomsten van de Vale-royalty's zou de omzet 32,3 miljoen dollar bedragen. De operationele kasstroom viel tegenover het eerste kwartaal met 15,6 procent terug tot 20 miljoen dollar. De nettowinst klom van 5 naar 8,6 miljoen, of 4 dollarcent per aandeel. Ondanks de investering van 148 miljoen dollar in het tweede kwartaal beschikte het schuldenvrije bedrijf eind juni over 45,8 miljoen dollar cash, tegenover 140 miljoen op 31 maart. Sandstorm onderhandelt over het verhogen van de kredietfaciliteit van maximaal 300 miljoen dollar. De grootste ontgoocheling in het kwartaalrapport was de nieuwe vertraging in de ontwikkeling van Hod Maden, het beloftevolle goud- en koperproject in het noordoosten van Turkije, waarin Sandstorm een belang van 30 procent heeft. De productiestart is opgeschoven van eind 2023 naar midden 2024, ruim 2,5 jaar later dan gepland. Na de opstart van Hod Maden mikt de groep op een verkoop van 125.000 troy ounce goudequivalent in 2025. ConclusieHet aandeel van Sandstorm Gold presteerde tot midden juni in lijn met de grotere sectorgenoten Franco-Nevada en Wheaton Precious Metals. De nieuwe vertraging bij Hod Maden veroorzaakte sindsdien een achterstand van ruim 20 procent. De waardering houdt geen rekening met een succesvolle opstart van dat voor de Canadezen nochtans transformerende project. Bij een verdere terugval wordt het inkoopprogramma van eigen aandelen opnieuw geactiveerd. We verwachten ook steun door de aankondiging voor eind 2021 van de eerste dividendenpolitiek. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 6,45 dollarTicker: SAND USISIN-code: CA80013R2063Markt: NYSEBeurskapitalisatie: 1,26 miljard dollarK/w 2020: 81Verwachte k/w 2021: 36Koersverschil 12 maanden: -27%Koersverschil sinds jaarbegin: -10%Dividendrendement: -