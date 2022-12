Rio Tinto blijft operationeel goed presteren en een heropening van de Chinese economie is positief voor de vraag naar ijzererts, koper en aluminium.

De prijs van een ton ijzererts daalde in oktober naar minder dan 80 dollar. Dat was het laagste niveau sinds eind 2019. De reden was de bezorgdheid over de economische situatie in China met aanhoudende lockdowns en problemen in de vastgoedsector. China is de belangrijkste afnemer van ijzererts, dat in de staalindustrie wordt gebruikt. Intussen is de prijs opgelopen naar 115 dollar per ton. De markt is weer optimistisch over ijzererts en de gerelateerde aandelen. Dat komt door het vooruitzicht op een hogere Chinese vraag. Rio Tinto verwierf vorige maand de volledige controle over Turquoise Hill, waar het al een belang van 51 procent in had. Turquoise Hill heeft een participatie van 66 procent in de koper- en goudmijn Oyu Tolgoi in Mongolië. Rio Tinto bracht begin 2022 een bod van 2,7 miljard dollar uit op de resterende 49 procent, maar dat hebben de minderheidsaandeelhouders niet aanvaard. Ze gingen wel overstag voor het verbeterde bod van 3,3 miljard dollar. Rio Tinto kan Turquoise Hill nu van de beurs halen en heeft dan de rechtstreekse controle over Oyu Tolgoi. Dat maakt de financiering van de geplande uitbreiding minder complex. Met de regering van Mongolië, die 34 procent van het project bezit, bereikte het een akkoord over de verdeling van de financiering. Voor Rio Tinto gaat het om 3,5 miljard dollar om Oyu Tolgoi te laten uitgroeien tot de vierde grootste kopermijn ter wereld. Op de jaarcijfers is het nog wachten tot februari, maar hoe dan ook zullen de omzet, de winst en de vrije kasstroom dit boekjaar lager liggen dan in het recordjaar 2021. Rio Tinto verwacht voor 2023 een output van 320 tot 335 miljoen ton ijzererts, ongeveer evenveel als in 2022. Gezien de solide balans met een nettocashpositie van 0,3 miljard dollar kan de grondstoffengroep hoge aandeelhoudersvergoedingen blijven garanderen.ConclusieRio Tinto blijft operationeel goed presteren en een heropening van de Chinese economie is op de middellange termijn positief voor de vraag naar ijzererts, koper en aluminium. De gezonde financiële positie zorgt voor een aantrekkelijk rendement. Omdat een gediversifieerde grondstoffengroep een natuurlijke indekking is tegen een bovengemiddelde inflatie blijft Rio Tinto koopwaardig.Advies: koopwaardig Risico: gemiddeldRating: 1BKoers: 5782 penceTicker: RIO LNISIN-code: GB0007188757Markt: London Stock ExchangeBeurskapitalisatie: 96,04 miljard pondK/w 2022: 6,5Verwachte k/w 2023: 10,5Koersverschil 12 maanden: +12%Koersverschil sinds jaarbegin: +8%Dividendrendement: 9,1%