2021 was een sterk jaar voor Ekopak. Het bedrijf geeft beleggers de kans mee te surfen op de trend van duurzaam watergebruik.

De producent van waterzuiveringsinstallaties en -technologieën Ekopak tekende een gezonde groei op in 2021. De omzet ging met 19 procent omhoog tegenover 2020, de bedrijfskasstroom (ebitda) met maar liefst 168 procent. Ekopak rapporteert onder twee segmenten: non-WaaS en WaaS (water as a service). Het eerste betreft klassieke waterzuiveringsinstallaties die Ekopak bij bedrijven plaatst. Met de WaaS-formule biedt het niet de zuiveringsinstallatie aan, maar het gezuiverde water op zich. Daarvoor gebruikt het moduleerbare containers met zuiveringsoplossingen, die het op productiesites plaatst.De klassieke activiteiten (non-WaaS) zorgen voorlopig nog voor het gros van de omzet, vorig jaar 89 procent, maar het bedrijf wil vooral van het WaaS-segment werk maken. Dat segment nam in 2021 groeide met 159 procent tegenover een jaar eerder. Toen was het goed voor 5 procent van de omzet, eind 2021 was dat 11 procent. De winstgevendheid van het WaaS-segment is nog indrukwekkender. Het tekende een ebitda-marge van 70 procent op. WaaS vertegenwoordigt 48 procent van bedrijfskasstroom. De klassieke activiteiten zijn gegroeid met 11 procent en hebben een ebitda-marge van 9 procent. De groep tekende een omzetgroei van 19 procent en een ebitda-marge van 16 procent op. Operationeel en netto was er evenwel nog geen winst in 2021. Zonder de kosten van de beursgang zou Ekopak break-even gedraaid hebben. CEO Pieter Loose verwacht volgend jaar winst te maken. Verder verwacht hij in 2022 een omzetgroei van meer dan 10 procent voor de klassieke activiteiten en van meer dan 100 procent voor het WaaS-segment. Wegens de aantrekkelijke marges en de voorspelbaarheid van de inkomsten ligt de focus vooral op de uitbreiding van de WaaS-activiteiten. Het bedrijf wil daar over vijf jaar de helft van zijn omzet uit halen. Elk WaaS-contract duurt minstens tien jaar en de klant moet jaarlijks een minimaal volume afnemen. Dat zorgt voor stabiele en voorspelbare inkomsten. Eind 2021 waren de getekende WaaS-contracten goed voor 29 miljoen euro aan te factureren inkomsten tussen 2020 en 2034. Een jaar eerder was dat nog 18 miljoen euro. Met de getekende WaaS-contracten is voor 2022 al minimaal 2,8 miljoen euro omzet gegarandeerd. De uitbreiding van de WaaS-activiteiten zorgt voor een vettere balans, aangezien de zuiveringsmodules op de balans van Ekopak blijven staan en worden afgeschreven op vijftien jaar. Zo dikten de vaste activa in 2021 met 10 miljoen euro aan. Dat zal de komende jaren nog stijgen. Maar het bedrijf beschikt dankzij de beursgang in maart 2021 over genoeg cash. Het haalde 56 miljoen euro op en had eind vorig jaar nog 42 miljoen cash over. Die dient voor de uitbreiding van de WaaS-aciviteiten, de expansie naar het buitenland en overnames.Ekopak zette vorig jaar zijn eerste stap in Frankrijk met een twee filialen. In 2021 haalde het 12 procent omzet uit het buitenland. Verder wil het in Deinze een nieuw hoofdkwartier met productiefaciliteiten bouwen. De verwachte kostprijs bedraagt 18 miljoen euro.Conclusie2021 was een sterk jaar voor Ekopak. Het bedrijf geeft beleggers de kans mee te surfen op de trend van duurzaam watergebruik. De activiteitenmix van klassieke waterzuivering en WaaS zorgen voor een goed evenwicht. De eerste groei- en winsttekenen van de WaaS-formule zijn veelbelovend. Het management straalt voldoende nuchterheid en schranderheid uit om de groei voort te zetten, al staat het nog maar aan het begin. We behouden de koopaanbeveling, met de kanttekening dat het om een groeibedrijf gaat dat een actieve opvolging vraagt. Advies: koopwaardigRisico: gemiddeldRating: 1BKoers: 18,28 euroTicker: EKOP BBISIN-code: BE0974380124Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 271 miljoen euroK/w 2021: -Verwachte k/w 2022: 302Koersverschil 12 maanden: +4%Koersverschil sinds jaarbegin: +2%Dividendrendement: -