Het Ekopak-aandeel heeft dit jaar verrassend goed standgehouden.

Het Belgische waterbehandelingsbedrijf Ekopak heeft in de eerste jaarhelft indrukwekkende groeiresultaten neergezet. Het bedrijf deelt zijn activiteiten op in WaaS (Water as a Service) en non-WaaS. In het eerste segment groeide de omzet met 336 procent tegenover de eerste helft van 2021. De klassieke activiteiten dikten met 49 procent aan. Het gros van de omzet, 83 procent, komt voort uit de non-WaaS-activiteiten, waardoor de omzet op groepsniveau 67 procent hoger uitkwam, op 7,5 miljoen euro. Vorig jaar leverde WaaS nog maar 6 procent van de totale omzet, eind juni 2022 al 16 procent. Het voordeel van WaaS blijft de voorspelbaarheid van inkomsten. De contracten die in de eerste helft van dit jaar al waren afgesloten, zijn goed voor een jaarlijkse omzet van 3,2 miljoen euro. Eind 2021 was dat 1,2 miljoen euro. De winstgevendheid op niveau van de ebitda is voor het WaaS-gedeelte superieur met een marge van 67 procent. De winstmarge van de andere activiteiten daalde van 26 procent in de eerste jaarhelft naar 2 procent dit jaar, door extra kosten voor nieuwe ontwikkelingen. Op groepsniveau was er een negatieve ebitda, vooral door hogere personeelskosten. Het aantal werknemers verdubbelde van 42 vorig jaar naar 82 midden dit jaar.De grote werf voor Ekopak de komende jaren is de waterbehandelingsfabriek Waterkracht, die het in een publiek-private samenwerking zal ontwikkelen met de watermaatschappij Water-Link en de openbare investeringsmaatschappij PMV. De fabriek zal vanaf 2025 het afvalwater van de Antwerpse huishoudens recycleren tot proceswater voor bedrijven in de haven. Waterkracht komt in een joint venture waarvan Ekopak 51 procent in handen heeft. De fabriek kan 20 miljard liter per jaar recycleren, met opschalingsmogelijkheden tot 35 miljard. Waterkracht heeft al een contract met TotalEnergies voor 9 miljard liter per jaar. Daarmee liggen serieuze investeringskosten voor Ekopak in het verschiet. De totale financieringskosten bedragen 150 miljoen euro. Zodra de fabriek er staat, zal Ekopak ze verkopen aan de joint venture. De volgende 35 jaar haalt Ekopak inkomsten uit het runnen en onderhouden ervan. De winsten deelt het met de partners. Ekopak versterkt ook zijn aanwezigheid op de Franse markt met de overname van het waterbehandelingsbedrijf H2O Production. De Franse omzet is gestegen van 9 tot 10 procent van het totaal. Dat zal naar verwachting nog stijgen. Het bedrijf blijft inzetten op geografische expansie.De groeidoelen zijn stevig. Tegen 2026 wil Ekopak 50 miljoen euro omzet halen, waarvan de helft uit WaaS komt. Die van 2022 zal afklokken tussen 15 en 20 miljoen. De ebitda-marge op groepsniveau moet naar 40 tot 50 procent groeien. Een jong groeibedrijf als Ekopak waarderen is niet eenvoudig. Als je de doelstelling van 50 miljoen euro omzet in 2026 afzet tegen de huidige marktkapitalisatie, bekom je een koers-omzetverhouding van 5. Voor 2024 stijgt die naar 10, in de veronderstelling dat de omzet dan 25 miljoen euro bedraagt. Dat zijn stevige waarderingen voor een bedrijf dat nog veel moet bewijzen. Het Waterkracht-project biedt veel kansen, maar verhoogt ook het operationele risico. ConclusieOndanks het onzekere beursklimaat en de stijgende rentes, die gelijkaardige aandelen zwaar hebben afgestraft, heeft het Ekopak-aandeel dit jaar verrassend goed standgehouden. Dat indachtig, houden we het advies op koopwaardig, maar enkel voor de zeer risicobewuste belegger, die inzet op groei en bereid is daar voor de langere termijn geld voor opzij te zetten.Advies: koopwaardigRisico: hoogRating: 1CKoers: 17,42 euroTicker: EKOP BBISIN-code: BE0974380124Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 258 miljoen euroK/w 2022: -Verwachte k/w 2023: -Koersverschil 12 maanden: -1%Koersverschil sinds jaarbegin: -3%Dividendrendement: -