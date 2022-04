Weinig aandelen kunnen zo'n defensief profiel combineren met een interessant groeiverhaal op de lange termijn.

Het aandeel van Elia Group heeft de wind in de zeilen, getuige een koersstijging van ruim 30 procent de voorbije weken. De beheerder van hoogspanningsnetten in België en Duitsland is een veilige haven in woelige beurstijden, met dank aan de stabiele cashflows en winsten die beschermd worden door een regelgevend kader. Het aandeel is ook bestand tegen inflatie en stijgende rentevoeten, omdat de hogere kosten mogen worden doorgerekend in de tarieven. Elia speelt ook een sleutelrol in de klimaat- en energietransitie, want er moet stevig worden geïnvesteerd in hoogspanningslijnen op land en zee om de hernieuwbare energie tot bij de verbruiker te krijgen. Dat impliceert dat ook Elia Group de volgende jaren stevig zal mogen investeren in infrastructuur in België en Duitsland. Voor de aandeelhouders van Elia is dat uitstekend nieuws, omdat de winst in grote lijnen de investeringen volgt. Hoe meer activa Elia beheert, hoe hoger de gereguleerde winst. Elia verwacht in 2022-2026 voor ongeveer 4 miljard euro te investeren in België en 5,6 miljard euro in Duitsland. Dat betekent dat de activabasis waarop de winst wordt berekend de volgende vijf jaar met ongeveer 10 procent per jaar stijgt. Over een periode van tien jaar is het best mogelijk dat de activabasis zal verdubbelen en dat dus ook de winst dat zal doen. Met een koers van meer dan 150 euro per aandeel lopen beleggers vrij ver vooruit op die gunstige perspectieven. De koers-winstverhouding is opgelopen tot bijna 40. Het dividendrendement is gedaald tot 1,2 procent, wat vrij karig is ten opzichte van het risicovrije rendement op tienjarige Belgische overheidsobligaties van meer dan 1 procent. Tegen de huidige koersen kan Elia dus toenemende concurrentie krijgen van overheidsobligaties als veilige haven voor beleggers.De operationele resultaten zijn naar wens. Vorig jaar steeg de aangepaste nettowinst met ruim 6 procent tot 328 miljoen euro, in het spoor van een activabasis die ook met 6 procent steeg dankzij een investeringsprogramma van 1,2 miljard euro in 2021. Die winst leverde een rendement op eigen vermogen van 7,56 procent op. Bij de Belgische dochter Elia Transmission steeg de nettowinst met 5 procent in het spoor van de hogere investeringen, maar bij de Duitse dochter 50Hertz daalde de nettowinst met 14 procent, hoewel ook hier de activa met 8,8 procent toenamen. Dat de winst toch daalde, is te wijten aan hogere personeelskosten en een piek in de onderhoudscyclus. De positieve verrassing kwam van een forse winstbijdrage van 41 miljoen euro van de niet-gereguleerde activiteiten, in het bijzonder van de participatie in Nemo Link, de interconnector tussen België en het Verenigd Koninkrijk.Voor dit jaar verwacht Elia Group een daling van het rendement op het eigen vermogen van 6,25 à 7,25 procent, wat een daling is ten opzichte van de 7,56 procent van vorig jaar. Het regelgevend kader is stabiel, maar een lagere bijdrage van Nemo Link en het wegvallen van enkele eenmalige meevallers zal op het rendement wegen. Dat zal worden gecompenseerd door een stijging van de activabasis met ongeveer 6 procent.ConclusieWeinig aandelen kunnen zo'n defensief profiel combineren met een interessant groeiverhaal op de lange termijn. Beleggers liepen de voorbije weken echter ver vooruit op de verdubbeling van de winst over de volgende tien jaar, waardoor de waardering bijzonder hoog is opgelopen. Het dividendrendement is gedaald tot 1,2 procent. Het aandeel is zeker te behouden voor de lange termijn, maar gezien de hoge waardering verlagen we het advies van kopen naar houden.Advies: houdenRisico: laagRating: 2AKoers: 151,5Ticker: ELI:BBISIN-code: BE0003822393Markt: Euronext BrusselBeurskapitalisatie: 10,4 miljard euroK/w 2021: 25Verwachte k/w 2022: 38Koersverschil 12 maanden: +64%Koersverschil dit jaar: +30%Dividendrendement: 1,2%